Nằm chơi điện thoại 5 tiếng/ngày, nam sinh 19 tuổi nhập viện vì cục máu đông
Nam sinh 19 tuổi dành nhiều giờ nằm chơi điện thoại, game mỗi ngày, sau đó sưng đau chân phải và được phát hiện huyết khối tĩnh mạch sâu.
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Bệnh nhân nam 25 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội, sốt 5 ngày nhập viện xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue, trong quá trình điều trị bệnh nhân có tình trạng suy gan nặng, tiểu cầu tụt nhanh, máu cô đặc.
Theo Minh Diễm ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/08/2026 07:31 AM (GMT+7)