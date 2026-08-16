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Nằm chơi điện thoại 5 tiếng/ngày, nam sinh 19 tuổi nhập viện vì cục máu đông

Sự kiện: Sức khỏe

Nam sinh 19 tuổi dành nhiều giờ nằm chơi điện thoại, game mỗi ngày, sau đó sưng đau chân phải và được phát hiện huyết khối tĩnh mạch sâu.

Mời quý vị và các bạn đón xem video dưới đây:

Sau sốt 5 ngày, nam thanh niên bị cô đặc máu
Sau sốt 5 ngày, nam thanh niên bị cô đặc máu

Bệnh nhân nam 25 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội, sốt 5 ngày nhập viện xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue, trong quá trình điều trị bệnh nhân có tình trạng suy gan nặng, tiểu cầu tụt nhanh, máu cô đặc.

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Theo Minh Diễm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 07:31 AM (GMT+7)
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