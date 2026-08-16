Nằm chơi điện thoại 5 tiếng/ngày, nam sinh 19 tuổi nhập viện vì cục máu đông

Bệnh nhân nam 25 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội, sốt 5 ngày nhập viện xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue, trong quá trình điều trị bệnh nhân có tình trạng suy gan nặng, tiểu cầu tụt nhanh, máu cô đặc.