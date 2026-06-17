Những ngành học hiếm hoi chạm ngưỡng 30 điểm trong mùa tuyển sinh 2025

Tổng hợp những ngành học tiệm cận mốc 30 điểm mùa tuyển sinh 2025

Điểm chuẩn đại học năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao tại nhiều trường đại học top đầu. Trong đó, nhóm ngành Y Dược, Công nghệ thông tin, Logistics hay Trí tuệ nhân tạo vẫn là những lĩnh vực thu hút đông đảo thí sinh.Theo thống kê từ kết quả công bố của các trường đại học, phần lớn các ngành dẫn đầu đều có điểm chuẩn trên 28 điểm, thậm chí nhiều ngành tiệm cận mốc 30 điểm.Y khoa và Răng Hàm Mặt tiếp tục dẫn đầuTrong nhiều năm qua, nhóm ngành sức khỏe luôn nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Năm 2025, ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn 29,80 điểm. Theo sau là ngành Răng Hàm Mặt với 29,67 điểm.Bên cạnh đó, ngành Dược học của Đại học Dược Hà Nội cũng duy trì sức hút khi lấy gần 29 điểm.

Top ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2025

Trường đại học Ngành đào tạo Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội Y khoa 29.80 ĐH Y Hà Nội Răng Hàm Mặt 29.67 ĐH Bách khoa Hà Nội Khoa học máy tính 29.60 ĐH Dược Hà Nội Dược học 28.96 ĐH Ngoại thương Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28.80 ĐH Bách khoa Hà Nội Khoa học dữ liệu và AI 28.80 ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật máy tính 28.78 ĐH Kinh tế Quốc dân Thương mại điện tử 28.18

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin đều có điểm chuẩn từ 28,5 điểm trở lên. Các ngành như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và AI hay Kỹ thuật máy tính đều nằm trong nhóm điểm chuẩn cao nhất.

Các chuyên gia nhận định xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tới khi nhu cầu nhân lực công nghệ chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Khoảng cách giữa ngành có điểm chuẩn cao nhất và vị trí thứ tám chỉ hơn 1,6 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh rất lớn ở nhóm ngành top đầu.

Công nghệ thông tin tiếp tục giữ sức hút

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số đã giúp nhóm ngành Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin đều có điểm chuẩn từ 28,5 điểm trở lên. Các ngành như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và AI hay Kỹ thuật máy tính đều nằm trong nhóm điểm chuẩn cao nhất.

Các chuyên gia nhận định xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tới khi nhu cầu nhân lực công nghệ chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Nguồn: Đại học Y Hà Nội.

Thí sinh không nên chỉ nhìn vào điểm chuẩn

Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn cao chưa đồng nghĩa với việc ngành học đó phù hợp với tất cả mọi người.

Trên thực tế, nhiều ngành có điểm chuẩn từ 25-27 điểm nhưng lại có nhu cầu nhân lực lớn và mức thu nhập hấp dẫn sau khi tốt nghiệp.

Do đó, bên cạnh điểm chuẩn, thí sinh cần cân nhắc thêm các yếu tố:

- Sở thích và năng lực bản thân.

- Cơ hội việc làm trong tương lai.

- Chương trình đào tạo của từng trường.

- Học phí và điều kiện học tập.

- Khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết.

Các chuyên gia cho rằng việc chạy theo những ngành có điểm chuẩn cao nhất đôi khi có thể khiến thí sinh bỏ qua những lựa chọn phù hợp hơn với bản thân.

Chiến lược đăng ký nguyện vọng ra sao?

Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh nên chia nguyện vọng thành ba nhóm:

Nhóm nguyện vọng mơ ước

Đây là những ngành yêu thích nhất, có thể cao hơn mức điểm dự kiến khoảng 0,5-1 điểm.

Nhóm nguyện vọng phù hợp

Những ngành có điểm chuẩn các năm trước tương đương với mức điểm dự kiến đạt được.

Nhóm nguyện vọng an toàn

Các ngành có điểm chuẩn thấp hơn khoảng 1-2 điểm nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh không nên đăng ký tất cả nguyện vọng vào các ngành top đầu bởi điều này có thể làm giảm cơ hội trúng tuyển.