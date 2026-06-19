Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 các trường khối Công nghệ

Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 của các trường khối Công nghệ

Theo xu hướng tự chủ đại học, nhiều trường đào tạo khối ngành Công nghệ đã từng bước điều chỉnh học phí trong những năm gần đây. Đối với năm học 2026-2027, mức học phí dự kiến tiếp tục có sự phân hóa đáng kể giữa nhóm trường công lập truyền thống, các chương trình tiên tiến và các trường tư thục.

* Mức học phí mang tính dự kiến, được tham khảo từ đề án tuyển sinh và mức thu hiện hành của các trường trong những năm gần đây

Đại học Bách Khoa là một trong những trường đào tạo khối ngành Công nghệ hàng đầu với mức học phí dao động từ 28 - 45 triệu đồng/năm

Học phí các trường công nghệ ngày càng phân hóa rõ rệt

Khảo sát cho thấy mức học phí giữa các trường công nghệ hiện có sự chênh lệch khá lớn. Nhóm trường công lập truyền thống như Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên), Đại học Điện lực hay Đại học Công nghiệp Hà Nội có mức học phí dự kiến dao động khoảng 23-38 triệu đồng/năm.Trong khi đó, một số trường tư thục, trường quốc tế hoặc các chương trình đào tạo tiên tiến có mức học phí cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, học phí tại Đại học FPT dự kiến khoảng 70-90 triệu đồng/năm, còn Đại học Việt - Đức có thể lên tới khoảng 85 triệu đồng/năm đối với một số chương trình đào tạo.

Theo các chuyên gia giáo dục, mức học phí cao thường đi kèm với điều kiện học tập, cơ sở vật chất, tỷ lệ giảng dạy bằng tiếng Anh, cơ hội trao đổi quốc tế và sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, học phí không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng đào tạo hay cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh cần cân nhắc giữa năng lực tài chính và định hướng nghề nghiệp

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng bên cạnh việc quan tâm đến học phí, thí sinh cần cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố như chất lượng đào tạo, môi trường học tập, khả năng đáp ứng của gia đình, cơ hội việc làm cũng như các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính của từng trường.

Ngoài ra, mức học phí nêu trên chỉ mang tính dự kiến, được tổng hợp từ đề án tuyển sinh và mức thu hiện hành của các trường. Học phí chính thức năm học 2026-2027 sẽ được từng trường công bố trước thời điểm nhập học.