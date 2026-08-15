3 trường Y đầu tiên xét tuyển bổ sung 2026, điểm chỉ từ 18, có trường xét học bạ ngành Y khoa

3 trường Y đầu tiên xét tuyển bổ sung 2026

Trong đợt xét tuyển bổ sung năm 2026, các trường đại học y dược tiếp tục dành chỉ tiêu cho một số ngành sức khỏe. Mức ngưỡng nhận hồ sơ giữa các ngành và phương thức có sự khác nhau, trong đó một số ngành có mức điểm từ 18 điểm đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2026.

Các ngành tuyển sinh gồm: Điều dưỡng; Kỹ thuật Phục hồi chức năng; Kỹ thuật Xét nghiệm y học và Kỹ thuật Hình ảnh y học.

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT dành cho thí sinh dự tuyển vào nhóm ngành sức khỏe.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Gia Khiêm

Nhà trường áp dụng các phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển bằng kết quả học tập THPT; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ, trường sử dụng điểm trung bình học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng điểm khuyến khích nếu có.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với cả 4 ngành là từ 19,5 điểm trở lên.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình 3 năm môn A + Điểm trung bình 3 năm môn B + Điểm trung bình 3 năm môn C + Điểm khuyến khích (nếu có).

Các tổ hợp xét tuyển của từng ngành được áp dụng theo thông báo tuyển sinh của Nhà trường.

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học chính quy năm 2026. Nhà trường tuyển bổ sung 3 ngành gồm Y khoa, Dược học và Y học Dự phòng.

Theo thông báo, mức điểm nhận hồ sơ được quy đổi theo từng phương thức như sau:

Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đến ngày 24/8/2026.

Thí sinh có thể gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2026 trong thời gian đến ngày 27/8/2026. Tuy nhiên, nhà trường không sử dụng phương thức xét tuyển học bạ cho xét tuyển bổ sung.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh phổ thông đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2026 trở về trước. Phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Nhà trường áp dụng 2 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chỉ tiêu và ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường; bản sao giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và bản sao các minh chứng ưu tiên để cộng điểm khuyến khích (nếu có).