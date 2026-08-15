Sáng nay (15/8) ngày cuối thi lại tại Chuyên Tuyên Quang: Giáo viên, chuyên gia nói gì về đề thi và chấm thi?

Sáng nay (15/8), 326 thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là buổi thi các em sẽ chọn 2 môn thi và làm bài theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 50 phút/môn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, có 207 thí sinh thi Ngoại ngữ, trong đó có 198 em thi Tiếng Anh, 7 em thi tiếng Trung Quốc, 1 em thi tiếng Nhật và 1 em thi tiếng Hàn. Các môn còn lại gồm Vật lý 140 thí sinh, Hóa học 113 thí sinh, Lịch sử 113 thí sinh, Sinh học 38 thí sinh, Địa lý 37 thí sinh và Tin học 4 thí sinh.

Giáo viên nhận xét đề thi và chấm thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Nhận xét về đề thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh, Giảng viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho hay, đây là đề thi có định dạng và độ khó tương tự đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6, với các yêu cầu: đọc hiểu một văn bản nghị luận; viết đoạn văn nghị luận xã hội; viết bài văn về một văn bản văn học thuộc thể loại thơ. Yêu cầu của phần nghị luận xã hội khá rõ, giúp thí sinh nắm được nội dung cần triển khai.

Thí sinh dự thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Hưng

Các văn bản được sử dụng trong đề có nguồn dẫn uy tín, chất lượng tốt, cung cấp đủ cứ liệu để thí sinh hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của đề thi. Bài thơ được lựa chọn có hình ảnh giàu cảm xúc, gợi liên tưởng và mở ra nhiều khả năng phân tích, giúp thí sinh thể hiện năng lực cảm thụ văn bản.

Nội dung bài thơ cũng có sự kết nối nhất định với vấn đề văn hóa, gìn giữ những giá trị bắt nguồn từ truyền thống được đề cập trong văn bản nghị luận ở phần Đọc hiểu.

Hệ thống câu hỏi đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông về đọc hiểu văn bản nghị luận, từ việc xác định luận đề của văn bản, giải thích nghĩa của từ đến nêu bật quan điểm của người viết.

Độ phân hóa của đề khá tốt, trong đó tính phân hóa chủ yếu nằm ở câu viết bài văn nghị luận (4 điểm), tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ năng lực cảm thụ văn học và sự sáng tạo.

"Với một đề thi tốt như thế này, điều tôi mong đợi ở khâu chấm thi là hướng dẫn chấm vừa bảo đảm các yêu cầu cần thiết, vừa dành ‘đất’ cho những thí sinh có suy nghĩ, cảm thụ sáng tạo, độc đáo", PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh bày tỏ.

Đề Văn thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thiên Long

PGS.TS Bùi Thanh Hoa, Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc cũng cho rằng đề thi môn Ngữ văn có cấu trúc đề mạch lạc, phân bố điểm hợp lý; việc dành 4,0 điểm cho nghị luận văn học tiếp tục khẳng định vị trí của năng lực văn học - một năng lực đặc thù của môn Ngữ văn.

Về nội dung, ngữ liệu đọc hiểu là đoạn trích Những “mặt trận vô hình” của an ninh văn hóa của Bùi Hoài Sơn, bàn về an ninh văn hóa và việc gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; ngữ liệu nghị luận văn học là bài thơ tự do Cánh đồng tuổi thơ của Trịnh Thanh Sơn. Đây đều là những văn bản có chiều sâu tư tưởng và giá trị thẩm mĩ, gần gũi với trải nghiệm văn hóa của học sinh Việt Nam, có khả năng khơi gợi suy nghĩ độc lập ở người viết.

"Về khả năng phân hóa, đề thi lần này và lần trước đều có khả năng phân hóa tốt thông qua các câu vận dụng ở phần đọc hiểu và đặc biệt là câu nghị luận văn học với ngữ liệu thơ ngoài sách giáo khoa. Xét trong cùng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 và mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi cho rằng mức độ yêu cầu của hai đề về cơ bản là tương đương. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở trục chủ đề và đặc điểm của ngữ liệu, chứ không phải ở chuẩn năng lực cần đánh giá.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một điểm chung: với đề thi mở, việc đánh giá năng lực thí sinh không chỉ nằm ở tờ đề mà còn phụ thuộc vào hướng dẫn chấm và quá trình tổ chức chấm thi. Hướng dẫn chấm cần đủ chi tiết nhưng cũng có độ mở phù hợp, chấp nhận những hướng lập luận hợp lý, sáng tạo; đồng thời được vận dụng thống nhất giữa các giám khảo. Có như vậy, đề thi mới đánh giá đúng năng lực mà đề hướng tới", PGS.TS Bùi Thanh Hoa bày tỏ.

“Đề thi đảm bảo yêu cầu đánh giá năng lực và công bằng giữa các nhóm thí sinh”

Đánh giá về đề thi, thầy Dương Quang Hưng, giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Phú Thọ, cho rằng đề thi Toán được xây dựng đúng theo định dạng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm 3 phần: trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, trắc nghiệm Đúng/Sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Đề thi bao quát đầy đủ 3 mạch kiến thức trọng tâm của chương trình, gồm Đại số và Giải tích; Hình học và Đo lường; Xác suất và Thống kê. Các nội dung được khai thác từ những chủ đề như hàm số, ứng dụng tích phân, cấp số nhân, phương trình lượng giác; vectơ, quan hệ vuông góc, phương trình mặt cầu; mẫu số liệu ghép nhóm và các đặc trưng đo xu thế trung tâm.

Đề Toán thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thiên Long

Cũng theo thầy Hưng, đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của môn học theo Chương trình GDPT 2018; hạn chế các bài toán sử dụng mẹo hoặc thuần túy yêu cầu tính toán phức tạp, thay vào đó tập trung đánh giá bản chất khái niệm và năng lực vận dụng toán học của học sinh. Đồng thời tăng cường các câu hỏi gắn với việc mô hình hóa các tình huống thực tế.

Đề thi phù hợp với mục tiêu đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời vẫn duy trì mức độ phân hóa cần thiết để kết quả thi có thể được các cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển.

"Mức độ phân hóa được thể hiện tương đối rõ theo các nhóm năng lực. Học sinh có học lực trung bình - khá có thể hoàn thành phần lớn các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Học sinh khá, giỏi được phân hóa ở các câu hỏi thuộc phần trắc nghiệm Đúng/Sai, đòi hỏi kỹ năng tính toán chính xác và hiểu bản chất kiến thức. Đối với học sinh giỏi, xuất sắc, khả năng phân hóa tập trung rõ hơn ở Phần III - trắc nghiệm trả lời ngắn, qua đó góp phần phân loại thí sinh có năng lực cao phục vụ xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học có mức độ cạnh tranh cao.

Xét về mục tiêu và chuẩn kiến thức, đề thi lần này và đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tháng 6/2026 có mức độ tương đương. Cả hai đều đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018 và phục vụ tốt hai mục tiêu: xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong công tác tuyển sinh".