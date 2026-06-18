Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương 3 năm gần nhất

Nhìn chung, điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương (FTU) qua các năm luôn thuộc top đầu cả nước và cực kỳ ổn định. Để đỗ vào các ngành "hot" của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh thường phải đạt trung bình từ 9 đến 9,5 điểm mỗi môn.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương 3 năm gần đây chương trình đào tạo chuẩn:

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương năm 2025 chương trình tiên tiến và chất lượng cao:

Năm 2025, các chương trình trúng tuyển có điểm trên 28 điểm bao gồm chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại với điểm trúng tuyển là 28,5 (9,5 điểm/môn), chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28 (9,3 điểm/môn).

Tiếp đến là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm.

Năm 2026, trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh chỉ tiêu dự kiến 4.550 cho cả ba cơ sở: Trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II tại TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh. So với năm 2025, chỉ tiêu tăng thêm 390.