Điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2026: Từ 29,76 xuống 22, khoảng cách gần 8 điểm

Điểm chuẩn phân hóa từ gần tuyệt đối đến 23 điểm

Theo thống kê điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2026, Học viện Quân y đứng đầu với 29,76 điểm đối với thí sinh nữ miền Nam và 29,6 điểm đối với thí sinh nữ miền Bắc. Đối với thí sinh nam, điểm chuẩn là 27,75 điểm ở miền Nam và 28,39 điểm ở miền Bắc.

Đứng thứ hai là Trường ĐH Y Hà Nội với điểm chuẩn Y khoa 28,5 điểm.

Khoảng cách giữa hai trường dẫn đầu là 1,26 điểm, trong khi khoảng cách từ Đại học Y Hà Nội đến nhóm trường lấy 22 điểm lên tới 6,5 điểm.

Điểm chuẩn Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội và Học viện Quân y có thể xem là hai “đỉnh” nổi bật trong bức tranh điểm chuẩn Y khoa năm nay. Thí sinh muốn vào Y khoa tại Học viện Quân y phải đạt trung bình gần 9,92 điểm mỗi môn nếu tính đơn thuần theo tổng 3 môn, còn tại Đại học Y Hà Nội, mức trung bình tương đương khoảng 9,5 điểm/môn.

Sau hai trường dẫn đầu, điểm chuẩn giảm dần nhưng vẫn ở mức rất cao. Trường ĐH Y Dược TPHCM lấy 27,95 điểm, đứng thứ ba trong bảng thống kê. Đây cũng là trường có mức điểm chuẩn Y khoa cao nhất trong nhóm các trường đại học y dược lớn ở phía Nam hiện nay.

Xếp tiếp theo là Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 27,43 điểm. Thí sinh trúng tuyển Y khoa tại trường này cũng phải đạt trung bình trên 9,1 điểm mỗi môn nếu xét theo tổng điểm ba môn.

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn là 82,6/100 theo cách tính riêng.

Trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên lấy 26,5 điểm, trong khi Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế lấy 26 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Ở nhóm kế tiếp, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy 25,8 điểm; Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là 25,3 điểm; Trường ĐH Y Dược Hải Phòng và Trường ĐH Y Dược Thái Bình là 25,1 điểm; Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 25 điểm.

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng lấy 24,54 điểm, còn Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam lấy 24,5 điểm.

Điểm chuẩn tiếp tục giảm ở nhóm giữa, Trường ĐH Y khoa Vinh lấy 23,5 điểm, Trường Y Dược, ĐH Đà Nẵng lấy 23,24 điểm, còn Trường ĐH Phenikaa lấy 23 điểm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong bức tranh điểm chuẩn năm nay nằm ở phía cuối bảng.

13 trường lấy điểm chuẩn đúng mức sàn 22

Có tới 13 trường cùng lấy 22 điểm đối với ngành Y khoa. Danh sách gồm Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Phan Châu Trinh, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột và Trường ĐH Yersin Đà Lạt.

22 điểm cũng là mức điểm sàn đối với ngành Y khoa trong mùa tuyển sinh năm 2026. Việc nhiều trường có điểm chuẩn đúng bằng mức sàn cho thấy sự phân hóa rõ rệt của ngành Y khoa giữa các cơ sở đào tạo.

Nếu lấy Học viện Quân y làm mốc cao nhất, khoảng cách với nhóm 13 trường lấy 22 điểm là 7,76 điểm. Nếu chỉ xét các trường đại học dân sự, khoảng cách giữa Y khoa của ĐH Y Hà Nội (28,5 điểm) và nhóm 22 điểm là 6,5 điểm.

Sự phân hóa này phản ánh mức độ cạnh tranh rất khác nhau giữa các cơ sở đào tạo. Ở nhóm trường tốp đầu, số lượng thí sinh có nguyện vọng lớn trong khi chỉ tiêu có hạn, khiến điểm chuẩn được đẩy lên rất cao. Chỉ cần chênh lệch một vài phần mười điểm cũng có thể quyết định việc trúng tuyển hay không.

Ngược lại, tại nhóm trường lấy 22 điểm, điểm chuẩn chỉ vừa chạm ngưỡng sàn.

Bức tranh điểm chuẩn năm 2026 cho thấy ngành Y khoa đang tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa nhóm trường có tính cạnh tranh cao và nhóm trường tuyển ở mức ngưỡng đầu vào. Cùng đào tạo một ngành, nhưng điểm chuẩn có thể cách nhau gần 8 điểm.

Danh tiếng, vị trí, môi trường đào tạo và sức hút riêng của từng trường khiến điểm chuẩn Y khoa phân hóa mạnh, từ gần tuyệt đối ở nhóm dẫn đầu xuống 22 điểm ở nhiều trường. Một số trường phải tuyển bổ sung cũng cho thấy sức hút của ngành học này không đồng đều giữa các cơ sở đào tạo.