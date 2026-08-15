Xác minh vụ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc, mắng "ăn cháo đá bát" ở Ninh Bình

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bà L.T.H (hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn) có những biểu hiện bức xúc, thiếu kiềm chế trong giờ giải lao tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Trong video, bà H đã có những lời lẽ gay gắt trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên như: “Cuộc đời tao chưa gặp đứa nào khốn nạn như vậy”, “Đứa nào ăn cháo đá bát…”.

Bên cạnh đó, vị hiệu trưởng này còn có hành động đập bàn và ném mạnh cốc nước xuống nền gạch.

Vụ việc xảy ra trong giờ giải lao tại Trường Tiểu học Mai Sơn (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt sáng 15/8, ông Lưu Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Yên Thắng xác nhận: "Chúng tôi đang kiểm tra, xác minh và làm rõ các nội dung liên quan trong video”.

Thông tin tới phóng viên, bà L.T.H thừa nhận sự việc và cho biết đoạn video trên được ghi lại vào tháng 10/2025 tại Trường Tiểu học Mai Sơn.

Giải thích về hành động của mình, bà H chia sẻ: "Tôi có đập cốc uống nước trước nhiều người, bởi lúc đó do bức xúc bột phát liên quan đến việc bàn giao hồ sơ, sổ sách và hiệu trưởng mới đuổi tôi ra khỏi trường”.

Trong khi đó, khi liên hệ với bà H.T.P - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, bà P cho biết thời điểm xảy ra vụ việc là trong giờ giải lao và bà mới chuyển về trường công tác.

"Tôi không hiểu sao cô L.T.H lại có hành động đập bàn, ném cốc như vậy. Tôi cũng không đuổi cô H ra khỏi trường", bà P thông tin thêm.