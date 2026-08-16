Bé 4 tuổi hóc nhãn ngừng tim, bác sĩ cảnh báo cách sơ cứu nhiều cha mẹ làm sai

Bé 4 tuổi hóc nhãn, ngừng tim, ngừng thở

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi bị hóc dị vật đường thở. Khoảng 20 phút trước khi vào viện, cháu bé ăn nhãn thì bất ngờ bị hóc, sau đó tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, cháu bé không qua khỏi.

Hóc dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Dị vật có thể là thức ăn, hạt trái cây, kẹo, đồ chơi nhỏ… Khi mắc kẹt tại thanh quản, khí quản hoặc các vị trí khác của đường thở, dị vật có thể gây tắc nghẽn, khiến trẻ thiếu oxy nghiêm trọng, ngừng thở, ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Một trong những sai lầm thường gặp khi trẻ bị hóc là cha mẹ dùng tay móc họng để lấy dị vật. Việc đưa tay vào miệng khi không nhìn thấy dị vật có thể khiến dị vật bị đẩy sâu hơn, làm tình trạng tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng hơn.

Quả nhãn mắc kẹt ở khí quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật

Theo hướng dẫn được cung cấp, cách xử trí phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng của trẻ. Với trẻ nhỏ, nếu trẻ không thể khóc, ho hoặc thở, cần nhanh chóng thực hiện các động tác sơ cứu phù hợp đồng thời gọi hỗ trợ cấp cứu.

Với trẻ dưới 2 tuổi bị hóc dị vật, có thể đặt trẻ nằm sấp dọc theo cẳng tay, giữ chắc đầu và cổ, để đầu thấp hơn thân. Dùng gót bàn tay vỗ 5 lần vào vùng giữa hai xương bả vai, sau đó kiểm tra tình trạng của trẻ và khoang miệng. Nếu dị vật chưa được tống ra, tiếp tục thực hiện động tác ấn ngực theo hướng dẫn sơ cứu dành cho trẻ nhỏ.

Lưu ý, không dùng tay móc họng trẻ nếu không nhìn thấy dị vật. Chỉ lấy dị vật khi nhìn thấy rõ và có thể lấy ra an toàn; móc mù có thể đẩy dị vật vào sâu hơn trong đường thở.

Với trẻ lớn hơn 2 tuổi còn tỉnh táo và bị tắc nghẽn đường thở hoàn toàn, có thể thực hiện thủ thuật Heimlich. Người sơ cứu đứng hoặc quỳ phía sau trẻ, vòng hai tay quanh người trẻ, đặt nắm tay ở vùng thượng vị, phía trên rốn và dưới xương ức, sau đó thực hiện các động tác đẩy mạnh theo hướng vào trong và lên trên. Có thể luân phiên 5 lần vỗ lưng và 5 lần đẩy bụng nếu dị vật chưa được tống ra.

Nếu trẻ bất tỉnh, cần đặt trẻ nằm trên bề mặt phẳng, gọi cấp cứu và tiến hành hồi sức tim phổi theo hướng dẫn cấp cứu. Trong quá trình sơ cứu, chỉ lấy dị vật khỏi miệng khi nhìn thấy rõ; không đưa ngón tay vào miệng để tìm kiếm dị vật một cách mù quáng.

Cha mẹ cần làm gì để phòng trẻ hóc dị vật?

Hóc dị vật đường thở có thể diễn biến rất nhanh và đe dọa tính mạng trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt chú ý khi trẻ ăn các loại thực phẩm có nguy cơ gây hóc như hạt trái cây, đồng thời không để trẻ tự chơi với những đồ vật nhỏ có thể đưa vào miệng.

Khi trẻ bất ngờ không thể nói, khóc, ho hoặc thở, tím tái hay có biểu hiện nghẹt thở sau khi ăn hoặc chơi với đồ vật nhỏ, cần nghĩ đến khả năng trẻ bị hóc dị vật và nhanh chóng xử trí theo đúng kỹ thuật, đồng thời gọi cấp cứu.

Cha mẹ cũng nên chủ động trang bị kiến thức sơ cấp cứu cơ bản để có thể xử trí ban đầu trong thời gian chờ nhân viên y tế đến hỗ trợ. Sơ cứu đúng cách trong những phút đầu có thể quyết định cơ hội sống còn của trẻ.