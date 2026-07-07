Học viện Ngân hàng vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và cách thức quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, điểm sàn xét tuyển vào Học viện năm nay là 19 - 21,5 tùy từng ngành.

Điểm sàn xét tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2026

Cụ thể, đối với các mã xét tuyển thuộc các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao là 21,5 điểm trên thang điểm 30. Đối với các mã xét tuyển thuộc các chương trình đào tạo liên kết quốc tế: 19,0 điểm trên thang điểm 30. Đối với các mã xét tuyển thuộc lĩnh vực Pháp luật: ngưỡng bảo đảm chất lượng sẽ căn cứ theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố trong thời gian tới và không thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng chung của Học viện.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tính trên tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp tối ưu nhất tương ứng với từng mã xét tuyển, trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang 30, được tính điểm quy đổi chứng chỉ, điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có),

Năm nay, Học viện Ngân hàng sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển gồm: A00, A01, D01, D07, D09, D14, C00, C03 trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó tổ hợp gốc là D01. Các tổ hợp trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc D01 như sau:

Tổ hợp A01, D07, D09, D14 không có chênh lệch điểm so với tổ hợp D01.

Tổ hợp A00 có điểm trúng tuyển cao hơn tổ hợp D01 là 0,5 điểm trên thang điểm 30.

Tổ hợp C00, C03 có điểm trúng tuyển thấp hơn so với tổ hợp D01 là 0,5 điểm trên thang điểm 30.

Bảng quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức như sau:

Năm nay, Học viện tuyển 4.690 chỉ tiêu, thông qua 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Ngân hàng dự kiến học phí chương trình chuẩn khoảng 27,8 - 28,35 triệu đồng/năm, tùy từng khối ngành; các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, học phí 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam./.