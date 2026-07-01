Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026

Quy định trên nằm trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi, điểm trung bình (ĐTB) năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học được tính theo công thức sau:

Trong đó, điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Với điểm ưu tiên, thí sinh được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm nếu là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm chất độc hóa học... Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên được hưởng tiêu chuẩn cao nhất chứ không cộng dồn.

Thí sinh được cộng 1-2 điểm khuyến khích nếu đạt giải ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các kỳ thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... Tương tự điểm ưu tiên, các em chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật khiến hủy kết quả thi, tất cả môn thi đạt trên 1 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5/10 trở lên.

Các mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Ngoài để xét tốt nghiệp, điểm thi là điều kiện bắt buộc để thí sinh tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng.

Năm ngoái, khoảng 99,2% trong hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Hơn 8.800 em trượt, được thi lại nếu muốn.

Học sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoàng Giang