Tin mới vụ nữ hiệu trưởng ở Ninh Bình đập bàn, ném cốc, mắng “ăn cháo đá bát”: Hé lộ nguyên nhân

Chiều 17/8, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Mai Quang Túc - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng (tỉnh Ninh Bình) cho biết vụ việc việc nữ hiệu trưởng có hành vi đập bàn, ném cốc và dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực trước mặt nhiều giáo viên xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn vào ngày 15/10/2025, đúng vào giờ giải lao giữa buổi.

Nguyên nhân ban đầu xác nhận do mâu thuẫn cá mới dẫn đến việc bà L.T.H - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều người. Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Túc, đây là mâu thuẫn cá nhân phát sinh giữa cô L.T.H và cô H.T.P. Trong quá trình trao đổi thông tin, do bất đồng quan điểm nên cô L.T. H đã không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến những hành vi thiếu chuẩn mực.

"Trước hết, qua xác minh ban đầu, cô L.T.H (hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn) đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Chúng tôi đang tiếp tục thành lập tổ xác minh để làm rõ hơn các nội dung dẫn đến hành vi trên, qua đó có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định", Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh bà L.T.H lớn tiếng, đập bàn và ném mạnh cốc nước xuống nền gạch ngay tại trường học.

Đáng chú ý, trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên, vị nữ hiệu trưởng này liên tục dùng những lời lẽ gay gắt như: “Cuộc đời tao chưa gặp đứa nào khốn nạn như vậy”, “Đứa nào ăn cháo đá bát…”. Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong dư luận về thái độ và ứng xử của một lãnh đạo ngành giáo dục.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.