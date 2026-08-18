Tò mò đưa "của quý" vào cờ lê, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu

​​Sáng 18/8, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hoàng thông tin, vừa tiếp nhận và giải cứu thành công cho một nam bệnh nhân L.Q.T, ngụ xã Long Cang (Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau đớn, dương vật bị kẹt cứng trong chiếc cờ-lê sắt hoa thị hai đầu.

​Trước đó, bệnh nhân L.Q.T (ngụ xã Long Cang, Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau đớn, dương vật bị kẹt cứng trong chiếc cờ lê sắt hoa thị hai đầu (kích thước 17mm - 19mm).

Bệnh viện đa khoa Long An (Tây Ninh) đang xử lý ca bệnh kỳ lạ của thanh niên L.Q. T (ngụ xã Long cang). Ảnh: T.L

Theo lời “tự khai” của bệnh nhân, do tò mò đã tự đưa "của quý" vào vòng cong 19mm của chiếc cờ-lê, sau đó bộ phận này sưng tấy, không thể tự rút ra được.

Định giấu mọi người tự tìm cách giải cứu cho "khỏi bị lộ" nhưng không được, cuối cùng anh T phải nhờ gia đình đưa đi bệnh viện.

​Tiếp nhận ca bệnh phức tạp, Ban Giám đốc cùng lực lượng trực lãnh đạo đã lập tức kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để kịp thời xử trí.​ Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương dương vật do dị vật.

Tiến hành hội chẩn xác định, việc dùng các công cụ cắt kim loại thông thường có thể gây tỏa nhiệt hoặc tổn thương nghiêm trọng mô mềm, các bác sĩ Khoa Răng – Hàm – Mặt đã phối hợp cùng Khoa Ngoại Tổng quát quyết định sử dụng tay khoan nha khoa tốc độ cao (High-speed handpiece) để tiến hành khoan, cắt tỉ mỉ từng phần dị vật.

​Ca giải cứu của ê-kíp y bác sĩ thao tác chính xác, chiếc cờ-lê sắt đã được loại bỏ an toàn, bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc và chức năng bộ phận sinh dục cho người bệnh.