Chốt lịch tựu trường năm học 2026-2027 và tổ chức Khai giảng chung toàn quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định chung, các địa phương tổ chức cho học sinh tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần, tức ngày 29/8. Riêng đối với các khối lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12, học sinh được tựu trường sớm nhất trước 2 tuần, tức từ ngày 22/8.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 tỉnh, thành phố chính thức ban hành lịch tựu trường cho năm học mới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương cho học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp tập trung sớm nhất cả nước, bắt đầu từ ngày 17/8; các khối còn lại tựu trường vào ngày 24/8.

Tại tỉnh Bắc Ninh, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 21/8, các khối còn lại bắt đầu từ ngày 27/8. Hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La cùng ấn định mốc tựu trường ngày 22/8 cho các lớp đầu cấp, cuối cấp và ngày 29/8 cho các khối lớp còn lại. Các tỉnh Cà Mau, Gia Lai, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ngãi và Vĩnh Long đồng loạt cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8; các khối còn lại tập trung từ ngày 27/8 đến ngày 31/8 tùy theo kế hoạch riêng của từng địa phương.

Lịch tựu trường của học sinh các tỉnh, thành năm học 2026-2027:

Đáng chú ý, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết hợp Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Theo kế hoạch, sáng ngày 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng tham dự chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ 8h đến 8h45. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Riêng các trường phổ thông nội trú biên giới đủ điều kiện sẽ tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao công trình từ 7h30 đến 8h trước khi bước vào lễ khai giảng chung.

Cũng theo khung thời gian năm học 2026-2027, Học kỳ I dự kiến kết thúc trước ngày 18/1/2027 với 18 tuần thực học. Kế hoạch giảng dạy và học tập toàn năm học sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2027, bảo đảm tổng thời lượng 35 tuần thực học. Bên cạnh đó, công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027, còn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp sẽ kết thúc trước ngày 31/7/2027.