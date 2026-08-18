Nữ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc ở Ninh Bình đề nghị làm rõ nguồn gốc video

Trong báo cáo, bà H. đề nghị UBND phường Yên Thắng chỉ đạo làm rõ nguồn gốc video, xác định người cung cấp cũng như động cơ phát tán đoạn clip sau thời gian dài kể từ khi sự việc xảy ra và đã được giải quyết.

Bà H. cho rằng đoạn video ghi lại hành động của mình bị cắt xén và việc đăng tải lên báo chí, mạng xã hội ở thời điểm hiện tại đã không phản ánh đầy đủ bối cảnh của sự việc.

Theo nội dung giải trình, từ ngày 15/9/2025, bà H., trước đó là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn (phường Yên Thắng), được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Thời điểm đó, bà H.T.P. là Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Yên Thắng. Sau khi nhận nhiệm vụ, bà H. nhiều lần đề nghị Phó hiệu trưởng phụ trách là bà H.T.P. thực hiện bàn giao công việc để bà tiếp nhận, điều hành nhà trường.

Hình ảnh bà H. bức xúc đập bàn, ném cốc trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên. Ảnh: Cắt từ clip

Theo bà H., quá trình bàn giao kéo dài khiến bà gặp khó khăn trong việc nắm bắt công việc và chịu nhiều áp lực trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ.

Trong quá trình này, giữa bà H. và bà P. cũng phát sinh hiểu nhầm liên quan đến việc bàn giao chìa khóa và tủ tài liệu.

Bà H. cho biết, khi bà sang thăm trường cũ là Trường Tiểu học Mai Sơn, bà P. đã yêu cầu bà rời khỏi trường trước mặt các đồng nghiệp cũ. Trong báo cáo, bà H. cho rằng sự việc này khiến bà cảm thấy bị xúc phạm danh dự, trong khi những áp lực liên quan đến công việc và quá trình bàn giao trước đó vẫn chưa được giải tỏa.

Sau đó, trong lúc mất bình tĩnh, bà H. đã đập tay xuống bàn và ném cốc trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên.

Trong báo cáo giải trình, bà H. khẳng định đây là hành động bộc phát trong lúc bức xúc, bối rối nhất thời, không có ác ý hay sự chuẩn bị từ trước. Bà cũng cho biết bản thân rất hối tiếc về hành động này.

Sau sự việc, Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Yên Thắng đã làm việc với cả hai bên.

Theo bà H., tại các buổi làm việc, bà P. thừa nhận giữa hai bên có sự hiểu nhầm. Sau đó, hai bên đã hòa giải và hoàn tất công tác bàn giao.

Thời gian gần đây, đoạn video ghi lại cảnh bà H. mất bình tĩnh xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ đó, nữ hiệu trưởng đề nghị UBND phường Yên Thắng làm rõ nguồn gốc đoạn video, người cung cấp và nguyên nhân video được phát tán vào thời điểm này.