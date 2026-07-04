Bảng quy đổi điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) ngày 3/7 công bố mức chênh lệch điểm giữa 8 tổ hợp cùng bảng quy đổi điểm chuẩn giữa ba phương thức xét tuyển.

Về tổ hợp, các khối dùng chủ yếu dùng để xét tuyển vào các ngành kỹ thuật không có độ lệch, tức điểm là ngang bằng nhau, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và K01 (Toán, Văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin).

Điểm tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) và DD2 (Toán, Văn, Tiếng Hàn) dùng để xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ cũng tương tự.

Nếu chương trình đào tạo sử dụng tổ hợp thuộc cả hai nhóm trên, điểm chuẩn theo A00, A01, B00 và D07 sẽ cao hơn các khối còn lại 0,5 điểm.

Ví dụ, chương trình Quản lý năng lượng đang xét tuyển với 4 tổ hợp K01, A00, A01, D01. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 23 điểm thì điểm chuẩn theo K01, A00, A01 sẽ là 23.5 điểm.

Bảng độ chênh lệch giữa các tổ hợp như sau:

Với quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng phương pháp bách phân vị để tìm ra các mức điểm chuẩn tương đương giữa ba phương thức gồm: xét tuyển tài năng, dựa vào điểm thi đánh giá tư duy TSA và điểm thi tốt nghiệp THPT.

HUST thống kê, phân tích dữ liệu tuyển sinh của 3 năm trở lại đây và dữ liệu đã có năm nay làm căn cứ xác định khoảng phân vị tương quan.

Bảng phân vị của Đại học Bách khoa Hà Nội theo tổ hợp gốc A00 như sau:

Bảng phân vị theo tổ hợp gốc D01 như sau:

Từ mức điểm chuẩn x thuộc mức phân vị [a, b) của một phương thức xét tuyển sẽ được nội suy tương đương sang điểm chuẩn y thuộc khoảng phân vị [c, d) của phương thức khác, theo công thức sau:

Ví dụ, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Cơ điện tử theo phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp A00 là 27 (x = 27). Mức này thuộc khoảng phân vị 4 tại bảng phân vị gốc A00, có giá trị điểm THPT là [26.23 - 27.82).

Khi đó, điểm chuẩn tương đương đối với điểm thi TSA sẽ thuộc khoảng phân vị tương ứng là khoảng 4 với giá trị điểm TSA là [61.33 - 68.17). Từ đó, thí sinh xác định các hệ số quy đổi tương ứng sẽ là:

a = 26.23; b = 27.82; c = 61.33; d = 68.17

Áp dụng công thức nội suy tính điểm chuẩn tương đương trên sẽ có:

Phụ huynh, thí sinh có thể sử dụng công cụ quy đổi của trường tại https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2026BK/ để không phải tính toán phức tạp.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.700 sinh viên, bằng ba phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường chưa công bố học phí. Còn năm ngoái, học phí Đại học Bách khoa Hà Nội là 28-90 triệu đồng, trong đó các chương trình chuẩn quanh mức 28-35.

Một góc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang