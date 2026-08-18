Người đàn ông ngưng thở 130 lần/giờ khi ngủ

Ngỡ ngáy là ngủ ngon, người đàn ông suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm

Ngày 18/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 36 tuổi bị hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng. Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, đau đầu sau khi thức dậy và buồn ngủ ban ngày dù dành nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Theo người nhà bệnh nhân, khi ngủ bệnh nhân ngáy rất to, nhiều lần có biểu hiện nghẹt thở rồi giật mình tỉnh giấc. Có thời điểm, người bệnh ngừng thở gần một phút. Tuy nhiên, do cho rằng đây chỉ là tình trạng "ngáy to" thông thường nên bệnh nhân không đi khám.

BS.CKI Trịnh Đức Lợi - Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân có tiếng thở vùng hầu họng rất to, giống tiếng ngáy, ngay cả khi đang thức. Vòng cổ của bệnh nhân lên tới 45 cm. Kết quả nội soi tai mũi họng ghi nhận tình trạng quá phát amidan, màn hầu và lưỡi gà, làm hẹp đường thở trên. Đây là những yếu tố thuận lợi khiến đường thở dễ bị xẹp khi ngủ, đặc biệt ở người béo phì.

Bệnh nhân nam ngưng thở 130 lần mỗi giờ khi ngủ. Ảnh: BVCC.

Kết quả đo giấc ngủ cho thấy bệnh nhân có hơn 130 lần ngưng thở mỗi giờ, nồng độ oxy trong máu giảm rất thấp. Xét nghiệm khí máu động mạch ban ngày cũng ghi nhận tình trạng ứ CO2. Người bệnh được chẩn đoán mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng, kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì.

Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp áp lực dương đường thở (PAP). Ngay sau đêm điều trị đầu tiên, chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt, tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày giảm đáng kể. Những ngày tiếp theo, các chỉ số hô hấp tiếp tục dần trở về mức bình thường.

Theo các chuyên gia, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh lý phổ biến nhưng thường bị bỏ sót. Tại Việt Nam, ước tính có hơn 4 triệu người trên 30 tuổi mắc bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị, bệnh có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ, suy hô hấp; đồng thời gây buồn ngủ ban ngày, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

BS.CKI Trịnh Đức Lợi cho biết, nhiều người vẫn quan niệm ngáy khi ngủ là dấu hiệu của "ngủ ngon". Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tiếng ngáy có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ - một bệnh lý có thể gây biến chứng tim mạch nghiêm trọng và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngáy to không phải lúc nào cũng vô hại. Khi tiếng ngáy đi kèm các dấu hiệu như ngừng thở, nghẹt thở, giật mình tỉnh giấc trong đêm hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày, người bệnh cần được khám chuyên khoa để phát hiện sớm các rối loạn hô hấp khi ngủ.

Việc chẩn đoán và điều trị đúng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm mệt mỏi ban ngày mà còn góp phần phòng ngừa các biến chứng tim mạch và hô hấp nguy hiểm.

Bé 4 tuổi tím tái ngay cả khi thức vì béo phì

Cũng mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé trai N. (4 tuổi, 22 kg) trong tình trạng tím môi, lừ đừ, SpO₂ chỉ còn 80-82% khi thở khí trời. Trẻ được chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nặng kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì.

Được biết, bé bắt đầu ngáy to và xuất hiện các cơn ngưng thở từ hơn 2 tuổi. Trẻ từng được phẫu thuật cắt amidan, nạo VA do amidan và VA phì đại. Sau phẫu thuật, triệu chứng giảm nhưng khoảng một tháng sau tái diễn và ngày càng nặng.

Bệnh nhi béo phì ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nặng, tím tái ngay cả khi thức. Ảnh: BVCC.

Những tháng tiếp theo, trẻ khó thở cả ban ngày, thường đau đầu khi thức dậy và xuất hiện nhiều cơn tím tái. Ba tháng trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu tím tái ngay cả lúc thức nên gia đình đã đưa bé đến cấp cứu.

Tại Đơn vị Giấc Ngủ Trẻ em - khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi được thăm khám phối hợp đa chuyên khoa. Kết quả đa ký giấc ngủ ghi nhận chỉ số ngưng thở - giảm thở lên tới 39,5 lần/giờ, SpO₂ thấp nhất chỉ 61%. Khí máu động mạch cho thấy CO₂ tăng lên 59 mmHg khi thức và gần 70 mmHg khi ngủ, cho thấy trẻ đã tiến triển thành hội chứng giảm thông khí do béo phì.

Nội soi đường thở phát hiện cơ vùng hầu họng của trẻ giảm trương lực nghiêm trọng, đường thở xẹp hơn 75% khi ngủ, gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn, kèm VA gờ vòi và mô bạch huyết tăng sinh.

Theo ThS.BS.CKII Hồ Thiên Hương - Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là lý do phẫu thuật amidan và nạo VA trước đó chưa giải quyết triệt để tình trạng ngưng thở. Nguyên nhân không chỉ do amidan, VA mà còn liên quan đến tình trạng béo phì và giảm trương lực cơ đường thở trên.

Bệnh nhi được hội chẩn toàn viện, điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa. Trẻ được thở máy áp lực dương 2 mức không xâm lấn (BiPAP), xây dựng chế độ dinh dưỡng giảm cân, sử dụng khí cụ miệng hỗ trợ mở rộng đường thở và tập cơ lưỡi, hầu họng tại nhà.

Sau một tháng điều trị, sức khỏe trẻ cải thiện rõ rệt. Bé hết tím tái khi thức, tỉnh táo, hồng hào; ban đêm ngủ yên giấc, có thể nằm ngửa xuyên đêm mà không còn cựa quậy, vật vã.

ThS.BS.CKII Hồ Thiên Hương cho biết, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ thường đáp ứng tốt với phẫu thuật cắt amidan, nạo VA. Tuy nhiên, ở trẻ béo phì nặng, tình trạng giảm trương lực cơ hầu họng có thể khiến đường thở tiếp tục xẹp khi ngủ dù đã phẫu thuật.

Nếu kéo dài, OSA có thể gây tích tụ CO₂ mạn tính, làm giảm đáp ứng của trung tâm hô hấp với tình trạng thiếu oxy và dẫn đến hội chứng giảm thông khí do béo phì. Đây là tình trạng hiếm gặp ở trẻ em, dễ nhầm với bệnh phổi mạn tính và thường được phát hiện muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ ngáy to kéo dài, có cơn ngưng thở khi ngủ, tím tái hoặc buồn ngủ, mệt mỏi bất thường cần được khám chuyên khoa để đánh giá rối loạn hô hấp khi ngủ. Những trường hợp phức tạp cần được chẩn đoán và điều trị tại cơ sở có chuyên môn về giấc ngủ, với sự phối hợp đa chuyên khoa.