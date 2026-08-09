Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2026: Dao động từ 16 đến 24,60 điểm

Chiều 9/8, Trường Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Theo đó, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 24,60 điểm. Tiếp đến là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24,25 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24,15 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí 23,50 điểm và Công nghệ kỹ thuật ô tô 23,25 điểm.

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn 23,25 điểm, trong khi Marketing lấy 22 điểm, Quản trị kinh doanh 21,25 điểm và Tài chính - Ngân hàng 21,25 điểm.

Ở nhóm công nghệ, Công nghệ thông tin lấy 21,35 điểm; Trí tuệ nhân tạo 21 điểm; Khoa học dữ liệu 20,25 điểm; Toán tin 19 điểm và Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 16 điểm.

Một số ngành kỹ thuật có mức điểm chuẩn thấp hơn như Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 17,50 điểm, Vật lý kỹ thuật 16,50 điểm và Quản lý năng lượng 19,75 điểm.

Theo bảng công bố, mức điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm, thuộc hai ngành Kinh doanh quốc tế và Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

Đối với phương thức quy đổi từ kết quả THPT (học bạ) và phương thức kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 26,10 điểm. Mức cao nhất thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 26,10 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2026 như sau:

Trường Đại học Điện lực cho biết từ 17/8/2026, nhà trường gửi thông báo trúng tuyển và nhập học qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT. Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ trước 17h ngày 21/8/2026.

Thời gian nhập học trực tuyến tại Trường Đại học Điện lực được thực hiện từ 17/8 đến 23/8/2026 theo lịch cụ thể sau khi thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển.