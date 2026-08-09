Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi từ 19 đến 24,64

Theo công bố chiều 9/8 của trường, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa "soán ngôi" ngành Luật kinh tế để vươn lên dẫn đầu năm nay. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo thang 30. Theo sau là ngành Kỹ thuật cơ điện tử với 24,18 điểm.

Ngưỡng trúng tuyển thấp nhất là 19, ở ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng, Kỹ thuật và Quản lý tài nguyên (cùng chương trình tiên tiến). Tuy nhiên, mức này tăng 2 điểm so với năm ngoái. Những ngành còn lại có đầu vào phổ biến 21-23 điểm.

Điểm chuẩn 2026 chi tiết của Đại học Thủy lợi như sau (PT1: điểm thi tốt nghiệp THPT; PT2: Xét học bạ; PT3: điểm TSA)

Năm 2026, trường Đại học Thủy lợi tuyển 5.000 sinh viên theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, kết hợp học bạ với một số điện ưu tiên (IELTS, giải học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh trường chuyên), sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá tư duy TSA.

Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục nhập học khác theo lịch của trường.

Trường Đại học Thủy lợi trụ sở chính tại Hà Nội. Ảnh: TLU