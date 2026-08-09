Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM: Ngành cao nhất 97/100 điểm

Điểm trúng tuyển năm 2026 được xác định theo thang điểm 100. UEH thực hiện quy đổi điểm của các kỳ thi về cùng thang điểm, bảo đảm nguyên tắc tương đương giữa các kỳ thi theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT.

Điểm trúng tuyển với phương thức xét tuyển tích hợp của các chương trình đào tạo tại TP.HCM dao động từ 70 đến 97 điểm; tại phân hiệu Vĩnh Long dao động từ 60 đến 67 điểm, theo thang điểm 100.

Điểm chuẩn từng ngành cơ sở TP.HCM như bảng sau:

Điểm chuẩn năm 2026 của Đại học Kinh tế TP.HCM tại phân hiệu Vĩnh Long như sau:

Năm 2026, UEH tuyển sinh tổng cộng 8.890 chỉ tiêu, gồm 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại TP.HCM. Sinh viên theo học tại UEH Mekong được luân chuyển học tập năm cuối tại TP.HCM.

Đây là năm đầu tiên UEH triển khai phương thức xét tuyển tích hợp trên thang điểm 100, đồng thời tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình tiếng Anh toàn phần và song bằng quốc tế, mở rộng cơ hội để người học tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế.