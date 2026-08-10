Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - Marketing năm 2026, cao nhất 29,77

Ở chương trình chuẩn, điểm chuẩn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16,5 đến 25,41 điểm. Ngành có mức điểm cao nhất là Hệ thống thông tin quản lý với 25,41 điểm. Tiếp đến là Luật kinh tế 23,47 điểm, Khoa học dữ liệu 23,23 điểm và Ngôn ngữ Anh 22,6 điểm.

Đáng chú ý, Trí tuệ nhân tạo có mức điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ 16,5 điểm, thấp hơn đáng kể so với các phương thức còn lại. Điểm chuẩn của ngành này lần lượt là 17,09 điểm ở phương thức học bạ, 21,66 điểm theo điểm Đánh giá năng lực và 24,14 điểm theo V-SAT.

Với chương trình đặc thù, điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,35 đến 22,75 điểm. Trong đó, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy 22,75 điểm, Quản trị khách sạn 22,25 điểm và Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20,35 điểm.

Ở chương trình tích hợp, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20 đến 23,33 điểm. Marketing dẫn đầu với 23,33 điểm, tiếp đến là Kế toán 22,75 điểm, Quản trị kinh doanh 21,6 điểm, Kinh doanh quốc tế 23,09 điểm, Tài chính - Ngân hàng 20,6 điểm và Công nghệ tài chính 20 điểm.

Đặc biệt, nhóm chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) có mức điểm chuẩn cao ở một số phương thức. Theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Kinh doanh quốc tế lấy 26 điểm, Quản trị kinh doanh 24,25 điểm, Marketing 23,33 điểm và Tài chính - Ngân hàng 22,25 điểm.

Ở phương thức V-SAT, điểm chuẩn cao nhất thuộc Marketing chương trình tiếng Anh toàn phần với 27,83 điểm; Tài chính - Ngân hàng 28,31 điểm. Trong khi đó, xét điểm Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, Tài chính - Ngân hàng chương trình tiếng Anh toàn phần đạt 29,77 điểm, cao nhất trong bảng điểm của trường.