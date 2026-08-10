Hơn 9,3 điểm mỗi môn đỗ ngành hot nhất Đại học Y Dược TP HCM

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được Đại học Y Dược TP HCM công bố sáng 10/8. So với năm ngoái, đầu vào tăng khoảng 0,6-2,6 điểm. Biến động mạnh nhất là ngành Y tế công cộng, Hộ sinh, Y học cổ truyền, Điều dưỡng,... đều "nhỉnh" hơn hai điểm.

Ngành Y khoa dẫn đầu với 27,95 điểm, tăng 0,61. Trong các trường Y, Dược đã công bố ngưỡng trúng tuyển năm nay, đây là mức cao nhất với ngành đào tạo bác sĩ đa khoa.

Ở chiều ngược lại, lấy điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công tác xã hội, từ 17,25 lên 18,25 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn của Đại học Y Dược TP HCM năm 2026 như sau:

Năm nay, trường tuyển hơn 2.700 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT sẽ được cộng tối đa 1,5 điểm khuyến khích thay vì xét kết hợp như các năm trước.

Học phí Đại học Y Dược TP HCM năm 2026-2027 dự kiến khoảng 30-90 triệu đồng, cao nhất là ngành Răng-Hàm-Mặt.

Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Lê Quý Đôn, TP HCM, chiều 10/6. Ảnh: Thanh Tùng