Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Thương mại 2026:

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2026, cao nhất 26,5

Các ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Thương mại năm nay (thuộc nhóm từ 25 điểm trở lên) tập trung chủ yếu vào các ngành thế mạnh về thương mại quốc tế, logistics, ngoại ngữ và kinh tế số.

Trong đó, dẫn đầu toàn trường là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với mức điểm chuẩn kỷ lục 26,5 điểm, theo sau là chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) của cùng ngành này với 25,8 điểm.

Nhóm ngành Ngôn ngữ cũng thể hiện sức hút rất lớn, đặc biệt là Ngôn ngữ Trung Quốc - Tiếng Trung thương mại đạt 25,75 điểm và chương trình IPOP tương ứng đạt 25,3 điểm.

Bên cạnh đó, Kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế (TM19) đạt 25,25 điểm và Thương mại điện tử - Kinh doanh số (TM30) chạm mốc 25,00 điểm.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu (tăng 800 chỉ tiêu so với năm 2025). Trường mở mới thêm 6 chương trình đào tạo, gồm một chương trình chuẩn, ba chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và hai chương trình song bằng quốc tế. Trong đó, chương trình chuẩn mới là Khoa học máy tính với định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 5 phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho thí sinh và phù hợp với định hướng đa dạng hóa tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các phương thức tuyển sinh gồm:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của trường Đại học Thương mại; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố

Năm học tới, học phí các chương trình đào tạo chuẩn của trường dao động từ 2,57 - 3,069 triệu đồng/tháng theo từng chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) là 4,235 triệu đồng/tháng. Các chương trình đào tạo song bằng quốc tế mức 260 triệu đồng/khóa học.

Học phí các chương trình đào tạo tiên tiến mức 200 triệu đồng/khóa học. Mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.