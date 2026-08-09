Đại học Việt Nhật công bố điểm chuẩn, dự kiến tuyển bổ sung

Trường Đại học Việt Nhật (VJU) trưa 9/8 cho biết năm nay ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất - 21,25, tăng 0,25 so với năm ngoái. Trong khi đó, điểm trúng tuyển ngành Nhật Bản học giảm 1, còn 21 điểm.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu hướng phát triển giáo dục STEM, điểm chuẩn các ngành khoa học kỹ thuật tiên tiến tại VJU không thay đổi hoặc tăng so với năm 2025. Do đó, trường sẽ tuyển bổ sung sau ngày 14/8 với các ngành chưa tuyển đủ.

Điểm chuẩn từng ngành của trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội và chỉ tiêu tuyển bổ sung dự kiến như sau:

VJU năm nay tuyển 750 sinh viên bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ, xét điểm SAT và hồ sơ năng lực của thí sinh (đánh giá và phỏng vấn).

Học phí Đại học Việt Nhật năm học 2026-2027 dự kiến 35-58 triệu đồng. Thí sinh nhập học trực tuyến từ 17h ngày 13/8 đến 17h ngày 21/8. Các thí sinh chưa đỗ cân nhắc đăng ký xét tuyển bổ sung.

Sinh viên trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Fanpage trường