Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam cao nhất 26,1

Theo đó, thí sinh đăng ký ngành Truyền thông đa phương tiện bằng tổ hợp D01 và C00 cần đạt 26,1 điểm để trúng tuyển.

Với các tổ hợp C03, D14 và D15, điểm chuẩn của ngành này là 25,6 điểm. Đứng tiếp theo là Truyền thông xã hội. Ngành này lấy 25,1 điểm với tổ hợp D01, C00 và 24,6 điểm với các tổ hợp C03, D14, D15.

Một số ngành khác cũng ghi nhận mức điểm chuẩn tương đối cao. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Công tác xã hội đều có mức điểm trúng tuyển từ 24 điểm trở lên ở một số tổ hợp xét tuyển.

Ở chiều ngược lại, một số ngành có mức điểm chuẩn thấp hơn, đưa mặt bằng điểm trúng tuyển của 17 ngành tại Hà Nội về khoảng 17,35 - 26,1 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam được giao 2.290 chỉ tiêu tuyển sinh đại học. Bên cạnh các ngành đào tạo tại Hà Nội, Học viện mở rộng đào tạo cử nhân Công tác xã hội và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Phân hiệu ở TP.HCM.

Học viện sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập THPT; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; cùng phương thức xét tuyển dành cho đối tượng dự bị đại học.

Về học phí, mức thu dự kiến đối với sinh viên đại học chính quy năm 2026 khoảng 575.000-630.000 đồng/tín chỉ, tùy ngành hoặc chương trình đào tạo.