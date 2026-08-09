Trường Đại học Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026

Ngày 9/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 theo bốn phương thức gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, V-SAT và kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn của HUTECH dao động từ 15 đến 22 điểm.

Trong đó, Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất, với 22 điểm. Các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm. Hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn 18.

Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 15 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2026.

Với phương thức xét kết quả học tập THPT theo tổ hợp của 6 học kỳ, Y khoa có điểm chuẩn 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng ở mức 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 18 điểm; các ngành còn lại lấy 18 điểm.

Ở phương thức xét điểm V-SAT năm 2026, điểm chuẩn Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 250 điểm; các ngành còn lại 225 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026, Y khoa có điểm chuẩn 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 650 điểm; các ngành còn lại 600 điểm.

Nhà trường cho biết các mức điểm chuẩn giữa các phương thức được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương theo quy định tuyển sinh năm 2026, nhằm bảo đảm sự tương đương về cơ hội trúng tuyển.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó Y khoa dẫn đầu với 22 điểm.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học trên website của trường từ 8h ngày 11/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8. Sau thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.