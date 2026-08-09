Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin lên tới 30/30

Chiều 9/8, trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm chuẩn năm 2026.

Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển cao nhất với 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30. Tiếp theo là Khoa học dữ liệu với 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính với 88,5, tương đương 26,55 điểm trở lên theo thang 30. Đây là những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực lớn.

Những ngành còn lại lấy từ 76/100 điểm trở lên, tương đương từ 22,8 điểm theo thang 30. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ chiều 10/8, xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2026 ở tất cả ngành như sau:

UIT năm nay tuyển hơn 2.300 sinh viên. Ngoài tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, trường chỉ xét tuyển tổng hợp.

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp của trường Đại học Công nghệ Thông tin như sau:

Điểm xét tuyển = 47,5% x THPT + 47,5% x đánh giá năng lực + 5% x học bạ+ Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin với tân sinh viên năm 2026 khoảng 41,8-85 triệu đồng, tùy ngành và chương trình.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo thang 30 của trường Đại học Công nghệ Thông tin là 24-29,6, ngành Trí tuệ nhân tạo cao nhất.

Logo trường Đại học Công nghệ Thông tin. Ảnh: UIT