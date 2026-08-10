Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026

Điểm chuẩn được công bố theo các phương thức xét tuyển gồm: kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (bao gồm các phương thức kết hợp học bạ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ), xét học bạ THPT và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ở phương thức xét điểm thi THPT/kết hợp, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu toàn trường với 24,85 điểm. Ngành Thú y (chương trình đại trà và tiên tiến) đứng tiếp theo với 24,6 điểm.

Các ngành thuộc khối kỹ thuật và công nghệ giữ mức điểm chuẩn cao: công nghệ kỹ thuật hóa học: 24,3 điểm, công nghệ kỹ thuật điện tử: 24,15 điểm, công nghệ thực phẩm: 23,7 điểm, công nghệ kỹ thuật cơ khí: 23,65 điểm.

Ở khối Kinh tế và Ngoại ngữ, điểm chuẩn ngành Kế toán là 23,5 điểm; ngành Ngôn ngữ Anh đạt 23,1 điểm, ngành Kinh tế đạt 22 điểm và Quản trị kinh doanh lấy 21,3 điểm.

Đối với khối Nông - Lâm - Thủy sản, điểm chuẩn phổ biến dao động từ 19 đến 21,6 điểm. Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp có điểm trúng tuyển là 24 điểm.

Tại Phân hiệu Ninh Thuận, điểm chuẩn theo phương thức THPT ghi nhận mức sàn 16 điểm cho hầu hết các ngành đào tạo; riêng ngành Thú y lấy 18 điểm.

Nhà trường lưu ý, mức điểm công bố áp dụng đối với thí sinh không thuộc diện ưu tiên; các trường hợp được hưởng ưu tiên sẽ được cộng điểm theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Thí sinh trúng tuyển cần theo dõi thông báo trên website của Trường để thực hiện xác nhận nhập học và hoàn tất các thủ tục theo đúng thời gian quy định.