Điểm chuẩn một ngành "hot" nhiều năm cao chót vót, năm nay giảm sâu bất ngờ

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chính thức công bố Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học chính quy năm 2026 cho 29 ngành/chương trình đào tạo.

Điểm bất ngờ nhất ở ngành Báo chí. Nếu như những năm trước, ngành này gần chạm mốc 30 điểm thì năm nay bất ngờ giảm xuống còn 22 điểm ở tất cả các phương thức, năm nay không xét tuyển tổ hợp C00.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 giảm so với năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Năm 2025, ngành Báo chí tổ hợp C00 lấy 28,20 điểm, các tổ hợp còn lại đều trên 25 điểm. Như vậy các tổ hợp đều giảm trên 3 điểm.

Bên cạnh đó, một số ngành khác cũng có xu hướng giảm điểm chuẩn, ngành thấp nhất điểm chuẩn 19.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026

Tối 9/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn năm 2026.

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nhóm ngành Báo chí và Xuất bản áp dụng thang điểm 40, trong đó môn ngữ văn nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn Ngành Báo chí năm nay dao động từ 28,1 đến 32,83 điểm, giảm so với năm 2025. Báo truyền hình có điểm chuẩn cao nhất, với 32,83.

Ngành Báo chí, chương trình đào tạo Ảnh báo chí có điểm chuẩn thấp nhất, từ 28,1 đến 28,85 điểm. Ngành này giảm mạnh khi năm ngoái điểm chuẩn cao nhất là 35,08 điểm.

Chuyên ngành Báo mạng điện tử năm 2025 có điểm chuẩn từ 34,56 đến 35,57, năm nay giảm còn 31,3 đến 32,05.