Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 cao nhất 28,84

Năm nay, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 23,48 đến 28,84, trong đó cao nhất là ngành Kiểm toán. Nhiều ngành khác trên 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Nhà trường cho hay, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, hạn cuối trước 17h ngày 21/8 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT theo quy định.

Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân từ ngày 15/8 đến 17h ngày 23/8. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem là từ chối nhập học.

Theo kế hoạch, khai giảng dự kiến vào 6/9, việc học chính khóa bắt đầu từ 7/9.

Năm 2026, học phí Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 41-68 triệu với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).