Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn 20,2 đến 26,61

Học viện Ngân hàng sáng 9/8 cho biết ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế. Ba ngành khác lấy trên 26 điểm gồm Kiểm toán, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm chuẩn thấp nhất ở 4 chương trình liên kết cấp song bằng quốc tế. Với các chương trình còn lại, mức trúng tuyển tương đối đồng đều, chủ yếu ở khoảng 24-26.

Nhà trường cho biết nhìn chung điểm chuẩn tăng 1-1,5 so với năm ngoái do có gần 54.000 thí sinh đăng ký với khoảng 124.500 nguyện vọng, tăng 50% so với năm ngoái. Trong đó, khoàng 20.400 thí sinh có chứng chỉ quốc tế và 15.400 em xét bằng bài thi đánh giá năng lực.

Điểm chuẩn 45 chương trình đào tạo Học viện Ngân hàng năm 2026 như sau:

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Học phí Học viện Ngân hàng năm học tới dự kiến là 27,8-29,4 triệu đồng với chương trình chuẩn, 45 triệu với chương trình chất lượng cao và 80 triệu với chương trình liên kết quốc tế.

Sinh viên Học viện Ngân hàng. Ảnh: BAV