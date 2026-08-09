Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM tăng, cao nhất 85,8/100

Trưa 9/8, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm chuẩn năm 2026. Đây là điểm xét tuyển theo phương thức tổng hợp, bao gồm điểm cộng, ưu tiên nếu có.

Ở chương trình chuẩn, loạt ngành có điểm chuẩn từ 80 trở lên là: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, nhóm ngành Điện - điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Quản lý công nghiệp, nhóm ngành Quản lý Logistics, Vật lý kỹ thuật, Tàu thủy - Hàng không, Kỹ thuật bán dẫn, Kỹ thuật hạt nhân, Khoa học dữ liệu.

Ngay trong năm đầu tuyển sinh, ngành Kỹ thuật bán dẫn đã lấy chuẩn đầu vào cao nhất trường với 85,8 điểm, vượt qua ngành Khoa học máy tính. Thấp nhất trường là ngành Kỹ thuật dầu khí chương trình dạy học bằng Tiếng Anh, với 55,76 điểm.

Hầu hết ngành tăng điểm chuẩn, với mức khoảng 0,5 đến hơn 13 điểm so với năm ngoái. Nhóm ngành xây dựng có chuẩn đầu vào tăng mạnh nhất trường.

Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa TP HCM 2026 ở tất cả ngành như sau:

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường trước 17h ngày 21/8. Tân sinh viên cũng phải nộp hồ sơ trực tiếp tại trường trong thời gian này. Ba ngày sau, các em bắt đầu năm học mới.

Năm nay, trường Đại học Bách khoa TP HCM (HCMUT) tuyển gần 6.000 sinh viên, phần lớn (95-99%) bằng phương thức xét tổng hợp, với công thức:

Điểm xét tuyển tổng hợp = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, Điểm học lực = (Điểm năng lực) x 70% + (Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi) x 20% + (Điểm học bạ THPT quy đổi) x 10%.

Học phí trường Đại học Bách khoa TP HCM với khóa tuyển sinh 2026 khoảng 31,5-88 triệu đồng một năm.

Học sinh thi tốt nghiệp tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh: Quỳnh Trần