Diệp Lâm Anh tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm mới 2026 cùng hai con Boorin và B.Boy ở Lâm Đồng. Hai con của Diệp Lâm Anh hào hứng khi được đi chơi xa cùng nhau. Biết các con thích capybara, người đẹp đưa hai nhóc tỳ tới khám phá một quán cà phê có con vật dễ thương này.

Vợ chồng ca sĩ Bảo Thy dự sinh nhật con trai Gia Khang của vợ chồng Chi Bảo – Lý Thùy Chang.

Hari Won tiết lộ khoảnh khắc hài hước khi ông xã Trấn Thành ngủ gục trên vai cô trong lúc hai vợ chồng đang xem phim.

Diễn viên Huyền Lizzie khoe khoảnh khắc làm cô dâu trong phim "Cách em 1 milimet”.

Phạm Quỳnh Anh đưa hai con gái du lịch Hong Kong, Trung Quốc dịp đầu năm mới. Nữ ca sĩ cho biết cô thấy bồi hồi khi quay trở lại nơi này sau 21 năm, từ thời cùng nhóm H.A.T đến quay hình cho đài TVB.

Diễn viên Ngọc Huyền được khán giả nhận xét trông như em bé khi được ông xã Đình Tú bế bổng.

Diễn viên Trung Ruồi khoe khuôn mặt được con gái trang điểm.

Diễn viên Trọng Lân hạnh phúc bên vợ con nhân dịp năm mới 2026.