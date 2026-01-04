Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao
Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 1

Diệp Lâm Anh tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm mới 2026 cùng hai con Boorin và B.Boy ở Lâm Đồng. Hai con của Diệp Lâm Anh hào hứng khi được đi chơi xa cùng nhau. Biết các con thích capybara, người đẹp đưa hai nhóc tỳ tới khám phá một quán cà phê có con vật dễ thương này. 

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 2

Vợ chồng ca sĩ Bảo Thy dự sinh nhật con trai Gia Khang của vợ chồng Chi Bảo – Lý Thùy Chang.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 3

Hari Won tiết lộ khoảnh khắc hài hước khi ông xã Trấn Thành ngủ gục trên vai cô trong lúc hai vợ chồng đang xem phim.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 4

Diễn viên Huyền Lizzie khoe khoảnh khắc làm cô dâu trong phim "Cách em 1 milimet”.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 5

Phạm Quỳnh Anh đưa hai con gái du lịch Hong Kong, Trung Quốc dịp đầu năm mới. Nữ ca sĩ cho biết cô thấy bồi hồi khi quay trở lại nơi này sau 21 năm, từ thời cùng nhóm H.A.T đến quay hình cho đài TVB.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 6

Diễn viên Ngọc Huyền được khán giả nhận xét trông như em bé khi được ông xã Đình Tú bế bổng.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 7

Diễn viên Trung Ruồi khoe khuôn mặt được con gái trang điểm.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con - 8

Diễn viên Trọng Lân hạnh phúc bên vợ con nhân dịp năm mới 2026.

Sự kiện: Sao Việt
Chủ Nhật, ngày 04/01/2026 10:41 AM (GMT+7)
Theo Mai Trang/VOV.VNTổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 08:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Tin liên quan
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN