Quách Ngọc Ngoan: “Tôi trở lại điện ảnh bằng tất cả đam mê và trách nhiệm”

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, điều gì khiến anh quyết định quay trở lại với điện ảnh?

- Niềm đam mê với điện ảnh thực chất chưa bao giờ mất đi, nó luôn tồn tại trong tôi. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ai cũng có những giai đoạn thăng trầm nên đôi khi cần biết dừng lại đúng lúc để nhìn nhận lại bản thân. Khi cảm thấy mình đã tích lũy đủ năng lượng tích cực, việc quay trở lại với nghề trở thành điều rất tự nhiên.

Điện ảnh mang lại cho tôi nguồn cảm hứng rất lớn. Sau khoảng 6–7 năm tạm ngưng, khi quay lại với một vai diễn quan trọng, tôi nhận ra mình cần nghiêm túc và chỉn chu hơn với nghề. Tôi xem đó như một cách tri ân tình cảm mà khán giả đã dành cho mình suốt thời gian qua.

Quách Ngọc Ngoan trong phim Báu vật trời cho. Ảnh: FBNV

Sự trở lại trong bối cảnh thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh khiến anh đối diện với những áp lực gì?

- Thị trường điện ảnh hiện nay có rất nhiều diễn viên trẻ, tài năng và chuyên nghiệp. Nhưng với tôi, đó là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Mỗi diễn viên đều có màu sắc riêng nên tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay phải cạnh tranh với thế hệ đàn em. Khi thị trường phát triển mạnh mẽ, nhiều dự án được triển khai, cơ hội dành cho diễn viên cũng rộng mở hơn. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là dốc toàn bộ tâm huyết cho vai diễn và hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Sau nhiều năm sống khá kín tiếng, anh thích nghi thế nào khi quay lại guồng quay làm phim?

- Môi trường làm phim về cơ bản không thay đổi quá nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất là thị trường điện ảnh hiện nay phát triển rộng và mạnh hơn trước, kéo theo nhiều dự án mới.

Điều đó mang đến thêm cơ hội để diễn viên tham gia và góp phần vào sự phát triển chung của điện ảnh Việt Nam. Với tôi, việc quay lại giống như tiếp tục một hành trình quen thuộc, chỉ là trong bối cảnh mới sôi động hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua với nhiều biến cố, anh đánh giá bản thân ở thời điểm hiện tại ra sao?

- Tôi nghĩ mỗi người, ở từng giai đoạn cuộc đời, đều trải qua những biến cố và thăng trầm riêng. Điều quan trọng là biết nhìn nhận lại bản thân và xác định điều mình cần tập trung. Ở thời điểm hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi là dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê điện ảnh, cố gắng tham gia nhiều dự án hơn để đáp lại tình cảm của khán giả, đồng thời không để sự gián đoạn kéo dài như trước đây.

Quách Ngọc Ngoan có thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FBNV

Điều gì trở thành động lực mạnh mẽ nhất giúp anh quay lại với nghề?

- Động lực lớn nhất với tôi chính là tình cảm và sự yêu thương của khán giả, dù tôi đã vắng bóng trong thời gian khá dài. Bên cạnh đó, gia đình và các con cũng là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng trong công việc cũng như cuộc sống.

Khi đối diện với những giai đoạn khó khăn, anh lựa chọn cách vượt qua như thế nào?

- Tôi luôn tin rằng không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ tinh thần vững vàng và ý chí mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Việc vẫn còn khán giả, gia đình và các con bên cạnh cũng là nguồn động lực để tôi đứng lên và tiếp tục cố gắng.

Theo anh, trải nghiệm cuộc sống mang lại lợi thế gì cho diễn viên ở độ tuổi trung niên?

- Tôi không đặt nặng chuyện so sánh giữa mình với người khác, bởi mỗi người đều có hoàn cảnh và con đường riêng. Điều quan trọng là lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân, phát huy thế mạnh và giữ được nguồn năng lượng tích cực khi làm nghề. Khi dồn toàn bộ tâm huyết cho đam mê, thành quả lớn nhất chính là tình cảm của khán giả.

Sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật, anh cảm nhận thế nào về sự đón nhận của khán giả dành cho mình?

- Được trở lại sau một thời gian dài và vẫn nhận được sự yêu mến từ khán giả là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Điều đó cũng trở thành động lực để tôi tiếp tục nỗ lực trong những dự án tiếp theo.

Anh đặt mục tiêu gì cho chặng đường hoạt động sắp tới?

- Tôi mong muốn tiếp tục đầu tư nghiêm túc cho các vai diễn mới, tham gia thêm nhiều dự án và hy vọng những nhân vật trong tương lai vẫn có thể chạm đến cảm xúc của khán giả.

Quách Ngọc Ngoan là gương mặt được các đạo diễn yêu thích. Ảnh: FBNV

– Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, quan điểm của anh về tình yêu hiện nay có thay đổi không?

- Tôi vẫn tin rằng tình yêu luôn là điều đẹp và có thể gắn kết con người với nhau dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi một mối quan hệ không thể tiếp tục, điều quan trọng là vẫn giữ sự trân trọng và biết ơn dành cho nhau.

Ở thời điểm hiện tại, anh ưu tiên điều gì trong cuộc sống cá nhân?

- Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là công việc. Một ngày của tôi thường bắt đầu bằng những hoạt động cá nhân, sau đó tập trung cho công việc và dành thời gian rèn luyện thể thao. Cuộc sống độc thân đôi khi vẫn có những khoảnh khắc cô đơn, nhưng điều quan trọng là biết cân bằng cảm xúc và tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.

Với anh, hạnh phúc và bình yên được hiểu như thế nào?

- Hạnh phúc và bình yên là cảm nhận rất riêng của mỗi người, khó có thể đưa ra một định nghĩa cụ thể. Khi mỗi người tìm được giá trị phù hợp với bản thân hoặc gặp được người đồng hành đúng nghĩa, cảm nhận về hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện.

Anh kỳ vọng điều gì trong hành trình nghệ thuật sắp tới?

- Tôi mong tiếp tục được làm nghề một cách nghiêm túc, giữ được tình cảm của khán giả và nỗ lực mang đến những vai diễn có giá trị nghệ thuật.