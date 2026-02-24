Hai diễn viên vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ

Theo Sina, mới đây đoàn phim Tướng môn độc hậu vừa tuyên bố hai diễn viên đóng chính là Vương Hạc Đệ vai Tạ Cảnh Hành và Mạnh Tử Nghĩa vai Thẩm Diệu. Tuy nhiên, dự án gây nhiều tranh cãi và nhận nhiều phản đối của khán giả tới mức bị cư dân mạng gọi là "một khởi đầu thảm hại".

Sina cho biết thêm tranh cãi lớn nhất là việc đoàn phim đã thay đổi hoàn toàn nguyên tác. Tiểu thuyết là câu chuyện báo thù của nữ chính, Thẩm Diệu chiếu tới 70% thời lượng. Nhưng trong bản truyền hình, Vương Hạc Đệ là người đứng đầu danh sách dàn diễn viên (thường được gọi là phiên vị 1), đẩy Mạnh Tử Nghĩa xuống thứ hai. Do đó, đất diễn và câu chuyện sẽ tập trung vào nhân vật nam chính Tạ Cảnh Hành nhiều hơn, sự thay đổi này khiến những người yêu thích nguyên tác tức giận.

Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa bị chê già hơn nguyên tác, không phù hợp với khí chất của nhân vật.

Đạo diễn Doãn Đào còn gây tranh cãi khi nhấn thích một bài đăng cho rằng Mạnh Tử Nghĩa nên xếp thứ hạng cao hơn, cho thấy trong nội bộ ê-kíp sản xuất cũng nảy sinh những bất đồng.

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng cả Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa đều không phù hợp với vai diễn. Nữ chính Thẩm Diệu được miêu tả là cô bé 14 tuổi có gương mặt tròn đáng yêu, nhưng Mạnh Tử Nghĩa đã 31 tuổi, có vẻ đẹp sắc sảo. Do nữ diễn viên giảm cân liên tục nên cô trông mệt mỏi, thiếu sự trẻ trung, khí chất tươi tắn tràn đầy sức sống của thiếu nữ. Trong loạt poster, Mạnh Tử Nghĩa mặc trang phục màu tím tối màu càng khiến cô trông già hơn.

Nhân vật Tạ Cảnh Hành cũng được miêu tả là "đẹp không giống người phàm", lạnh lùng xa cách, tuy nhiên Vương Hạc Đệ lại có khí chất ngạo mạn, hướng ngoại không phù hợp với nét quý tộc của vai nam chính. Khi nam diễn viên búi tóc cao, bị đánh giá là "giống thái giám". Bên cạnh đó, Vương Hạc Đệ thường xuyên bị chỉ trích vì có giọng thoại vùng miền đặc trưng, gây khó chịu cho người nghe.

Tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa còn bị nghi đạo nhái từ nữ diễn viên Lâm Duẫn.

Tướng môn độc hậu còn gây tranh cãi vì nghi vấn đạo nhái poster, sử dụng nhạc của bộ phim khác, gọi nữ chính bằng tên của nhân vật trong phim khác khiến khán giả cho rằng đoàn phim không đọc nguyên tác. Có thể nói hiếm có dự án nào ngay từ khi khai máy đã bị khán giả phản đối mạnh mẽ từ dàn diễn viên tới ê-kíp làm phim như Tướng môn độc hậu.

Tướng môn độc hậu xoay quanh tiểu thư nhà tướng Thẩm Diệu yêu say đắm và gả cho Định vương, ai ngờ hắn chỉ lợi dụng gia thế và binh quyền nhà nàng rồi vứt bỏ khiến cả Thẩm gia thương vong. Sau đó Thẩm Diệu trọng sinh về năm 14 tuổi, từng bước trả thù và tiếp nối duyên phận với thế tử hầu gia Tạ Cảnh Hành.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, nổi tiếng với các tác phẩm Thương Lan quyết, Đại Phụng đả canh nhân, Vườn sao băng, Dĩ ái vi doanh...

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, từng là Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tham gia các tác phẩm Trần Tình lệnh, Hoài Thủy Trúc Đình, Anh hùng xạ điêu, Trầm vụn hương phai, Tây xuất ngọc môn, Yến Vân đài,... Năm 2024, phim Cửu trọng tử do cô đóng chính là một trong những tác phẩm hot nhất năm.