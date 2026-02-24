Nghi án con sát hại cha gây rúng động tại Đà Nẵng

Chiều 24-2, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết các lực lượng Công an phường đã phối hợp cùng các lực lượng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm gây án.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào sáng sớm cùng ngày.

Đến chiều cùng ngày, gia đình đã chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân

Thời điểm trên, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi, quê quán phường Sơn Trà, Đà Nẵng) tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế với nhiều vết thương.

Nghi can được xác định là N.T.B. (19 tuổi), con ruột của nạn nhân. Khi lực lượng chức năng có mặt, B. rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một chiếc chày và một chiếc búa được cho là hung khí, bị vứt bên hông nhà.

Theo lãnh đạo phường An Hải, sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương truy xét. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được nghi can để phục vụ điều tra.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình.

Vụ việc cần cơ quan công an lấy lời khai từ nghi phạm, để có thông tin chính thức.