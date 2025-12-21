Sao Việt đu trend “ảnh trạm tỷ”: Huyền Lizzie sang chảnh, đến Chi Pu thì lạ lắm

Trạm tỷ là những fan nữ lâu năm, cực nhiệt huyết với nghệ sĩ, luôn nắm rõ lịch trình hoạt động của idol để đi theo và chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Trạm tỷ thường đứng từ xa, dùng máy ảnh có ống kính bự để bắt lấy mọi hoạt động của nghệ sĩ. Ngôi sao vẫn cứ di chuyển, nói chuyện, tập luyện như bình thường còn việc của trạm tỷ là chụp ra những bức ảnh vừa đẹp vừa tự nhiên.

Thời gian gần đây, cư dân mạng đã thuê các trạm tỷ chụp ảnh, vừa để trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao được fan săn đón chụp lén vừa có bộ ảnh sinh động, nhìn đời thường mà vẫn nổi bật. Thậm chí không chỉ “người thường” mà nhiều sao Việt cũng muốn đu trend ảnh trạm tỷ. Như Quốc Anh cũng đã có loạt ảnh cực thần thái giữa đám đông.

Hoa hậu Tiểu Vy sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, lại đã quen tạo dáng trước ống kính nên không khó khăn gì khi chụp ảnh kiểu trạm tỷ. Chỉ cần nàng hậu đi qua đi lại, làm những hành động bình thường như xem điện thoại, đeo tai nghe, nhìn xa xăm là đã đủ cho ra những bức ảnh đẹp như chụp tạp chí.

Hoặc Huyền Lizzie cũng là sao Việt đu trend thành công. Nữ diễn viên luôn được khen xinh như búp bê, cộng thêm gu thời trang sành điệu nên dễ dàng tỏa sáng trong ảnh trạm tỷ. Huyền Lizzie chỉ đứng im một chỗ, thay đổi vài động tác vuốt tóc, hất mặt cũng khiến netizen xuýt xoa muốn có bộ ảnh đẹp tương tự.

Nhưng Chi Pu mới là nhân vật gây ngạc nhiên nhất trong trào lưu này. Loạt ảnh Chi Pu mặc đồ ngủ, đội mũ bảo hiểm, để mặt mộc và hồn nhiên gặm bánh mì ở bậc thềm nhà khiến netizen vô cùng thích thú. Nếu chụp ảnh trạm tỷ là nhiếp ảnh gia đứng từ xa ghi lại những hành động đời thường của nghệ sĩ thì loạt ảnh này đã bắt trúng Chi Pu trong cuộc sống bình thường.

Và chẳng cần diện đồ đẹp, chẳng tạo dáng cầu kỳ, Chi Pu vẫn đốn tim netizen vì gương mặt mộc xinh xắn và điệu bộ hết sức giản dị, dễ thương. Chính vì thế mà khán giả mới gọi Chi Pu là bất ngờ lớn nhất của trào lưu ảnh trạm tỷ.