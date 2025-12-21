20 sao Việt sinh con năm 2025

Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3 kg, tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM hồi tháng 9. Em bé được vợ chồng cô đặt tên tiếng Anh là Harley.

Người đẹp 33 tuổi thổ lộ cô chờ đợi từ lâu, thấy biết ơn cuộc đời đã cho mình được nếm trải điều kỳ diệu, thiêng liêng là thiên chức làm mẹ.

Diễn viên Ngô Thanh Vân cùng ông xã Huy Trần đón 'tiểu công chúa' - bé Gạo - chào đời hôm 9/8, nhờ phương pháp IVF. Làm mẹ ở tuổi U50, sau nhiều nỗ lực, Ngô Thanh Vân nói cô cảm ơn Thượng Đế, vũ trụ đã trao cho mình món quà tuyệt vời nhất.

Đôi vợ chồng thú nhận họ lúng túng, vụng về trong lần đầu làm bố mẹ bỉm sữa, nhiều đêm thức trắng để chăm con. Dù vậy, nhìn bé Gạo lớn lên, thay đổi mỗi ngày, Ngô Thanh Vân và Huy Trần rất hạnh phúc, mãn nguyện.

Bé Lương Bình Thụy Yên - trái ngọt trong cuộc hôn nhân của hoa hậu Phương Lê và NSƯT Vũ Luân - chào đời hôm 28/10, nặng 2,9 kg.

Nhóc tỳ được nhận xét như 'bản sao' của bố, nhiều nét xinh xắn, đáng yêu. Vũ Luân cho biết anh từng hồi hộp, lo lắng suốt thời gian vợ mang thai bởi họ có con khi đã lớn tuổi, đối mặt nhiều nguy cơ. Khi con gái chào đời khỏe mạnh, Vũ Luân mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự có mặt của thành viên mới khiến tổ ấm của cặp sao thêm rộn ràng, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

Diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh làm mẹ đơn thân, mang thai con thứ hai bằng phương pháp IVF. Suốt thời gian bầu bí cô kín tiếng, giấu mọi hình ảnh đến sát ngày sinh nở mới công bố tin vui.

Nhật Kim Anh đón bé Julia chào đời đầu năm 2025, tại một bệnh viện phụ sản ở TP HCM. Đến nay cô chưa tiết lộ danh tính cha của con gái.

Hoa hậu Ngọc Hân sinh con trai đầu lòng hôm 28/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam. Ông xã Phú Đạt đang làm việc trong lĩnh vực ngoại giao nên Ngọc Hân xem sự ra đời của con là 'định mệnh', 'sự kết nối kỳ diệu'.

Mỹ nhân 8X cho biết trước khi được làm mẹ cô từng hai lần làm IUI và một lần IVF thất bại. Hoa hậu luôn ao ước có con tuổi Tỵ và sau đó em bé đến với hai vợ chồng một cách tự nhiên, đem lại niềm hạnh phúc lớn cho cả gia đình.

Diễn viên Trang Nhung và ông xã - đạo diễn Hoàng Duy - có con thứ ba là một bé trai, đầu tháng 6. Nhóc tỳ có tên ở nhà là Panda, được nhận xét nhiều nét giống bố và anh chị.

Vợ chồng diễn viên Quỳnh Lương công bố tin vui có con gái hồi tháng 8. Người đẹp 9X cho biết hành trình làm mẹ lần hai của cô khá nhẹ nhàng. Chồng thiếu gia luôn túc trực bên cạnh động viên Quỳnh Lương và vỡ òa hạnh phúc khi gia đình đón thêm thành viên mới - bé NaLa. Trước đó, Quỳnh Lương từng một lần đổ vỡ, có con trai riêng 11 tuổi.

Con gái đầu lòng của cặp sao Puka - Gin Tuấn Kiệt ra đời đúng dịp Valentine 2025. Khoảng ba tháng sau sinh Puka mới thông báo tin vui đến bạn bè, khán giả.

Gin Tuấn Kiệt nói anh biết ơn vợ đã trải qua hành trình nhiều thử thách, hy sinh sức khỏe để con đến với thế giới. Diễn viên gọi em bé là 'mặt trời nhỏ', trung tâm thế giới mới của cả nhà.

Hồi tháng 4 MC Mai Ngọc thông báo cô lên chức mẹ. Con trai của Mai Ngọc có tên ở nhà là Panda. Theo MC, quý tử đến bất ngờ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.

'Trước đây tôi chỉ biết tới những kế hoạch, lịch trình, kỷ luật, những điều khô khan kéo dài nhiều năm. Từ ngày sinh con, mọi thứ đều mới mẻ, đầy niềm vui và hạnh phúc', Mai Ngọc nói.

MC hiện sống yêm ấm bên chồng - doanh nhân Quốc Thắng, kém cô hai tuổi, là thiếu gia tại Bắc Giang (cũ).

Diễn viên Lý Bình thông báo bà xã Phương Trinh Jolie sinh mổ con thứ ba là bé trai nặng 2,2 kg hôm 10/1 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Em bé có tên ở nhà là Loka, tên khai sinh Quan Kinh Quân. Phương Trinh Jolie cảm thấy thú vị khi bản thân tuổi Rồng và con thứ ba cũng cầm tinh con giáp này.

Diễn viên Thanh Hiền - vợ cũ Gia Bảo - kết hôn lần hai và sinh thêm một cậu con trai vào đầu tháng 12/2025.

Thanh Hiền cho biết ông xã 9X Thanh Long kề cận bên cạnh khi cô sinh mổ. Anh đã khóc vì hạnh phúc trong lần đầu làm bố. Con đầu của diễn viên - bé Grammy - cũng sung sướng vì được lên chức chị, sau nhiều năm mong chờ.

Diễn viên Hương Giang 'Cô gái nhà người ta' thông báo sinh con thứ hai - bé Udon - vào ngày 28 Tết Ất Tỵ (tức 27/1/2025 dương lịch). Diễn viên cho biết quý tử đến như một món quà đặc biệt, khi cô và bạn trai đang bàn chuyện tổ chức đám cưới. Đến nay, Hương Giang vẫn giấu kín danh tính, dung mạo cha của con trai.

MC, người mẫu Ngô Mai Phương sinh con thứ hai - bé Lipu - hồi tháng 7, hoàn thiện tổ ấm đủ 'nếp và tẻ'. Hoa hậu Ngọc Hân và MC Mai Ngọc đã vào viện thăm, chúc mừng Ngô Mai Phương.

MC kể cô trải qua thai kỳ thoải mái, sinh nở thuận lợi nhờ được ông xã và gia đình chăm sóc chu đáo. Con đầu của Ngô Mai Phương và chồng tiến sĩ là bé trai tên Leon, hiện hơn hai tuổi.

Ca sĩ Thái Trinh đón con gái đầu lòng - bé Cherry - bằng phương pháp sinh thường tại một bệnh viện ở Hà Nội, hồi tháng 11. Ông xã kề cận bên ca sĩ suốt ca sinh nở.

Thái Trinh nói khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời và được ôm bé trong lòng, mọi sợ hãi và mệt mỏi trong cô tan biến. Vợ chồng ca sĩ chuẩn bị kỹ cho vai trò làm cha mẹ, bằng cách học lớp tiền sản, tham khảo nhiều tài liệu, sách báo để nuôi dạy con tốt nhất.

Người mẫu Lê Thu Trang sinh con gái Bamboo tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM, hôm 21/11. Chân dài nói cô và ông xã - diễn viên Quang Sơn - bỡ ngỡ nhưng háo hức trong lần đầu làm bố mẹ bỉm sữa.

Từ khi có con họ đổi cách xưng hô từ 'anh - em', 'vợ - chồng' thành 'ba - mẹ'. Theo Thu Trang, nhờ có thêm thiên thần nhỏ, tổ ấm của cô hiện tràn ngập niềm vui và những trải nghiệm mới mẻ.

Người mẫu Phạm Thư sinh thường con trai nặng gần 4 kg tại một bệnh viện phụ sản ở TP HCM, hôm 22/7. 'Khoảnh khắc ôm con trong tay, tôi xúc động không gì diễn tả được', cô nói.

Lần đầu làm mẹ, Phạm Thư tự tin nhờ có chồng và người thân hỗ trợ. Cô dự định chăm con kiểu hiện đại, không áp dụng quan niệm kiêng cữ khắt khe, để bé phát triển tự nhiên và mẹ luôn thấy thoải mái.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sinh con thứ ba hồi tháng 5, tại Mỹ. Đến nay, cô vẫn giấu kín hình ảnh, tên của em bé. Nguyễn Hồng Nhung thổ lộ việc có thêm con ở tuổi 44 là điều bất ngờ, hạnh phúc. Ca sĩ hiện sống cùng chồng thứ hai - doanh nhân Trung Thành. Trước đó, cô một lần đổ vỡ hôn nhân, có hai con riêng.

MC Quỳnh Chi sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39, bằng phương pháp sinh mổ, hồi tháng 1. Em bé được đặt tên ở nhà là Mật Mật. Quỳnh Chi nói cô cảm thấy hạnh phúc ngất ngây trong khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con.

Trước đó, Quỳnh Chi được chẩn đoán mắc buồng trứng đa nang từ khi dậy thì. Cô từng nghĩ mình không thể có con. Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ, MC mang thai và sinh nở suôn sẻ, thỏa ước mơ được làm mẹ.

Ca sĩ Nguyên Hà đón con gái đầu lòng - bé Naru - chào đời hôm 16/1 tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

'Từ giây phút đầu tiên được ôm con trong vòng tay, tôi biết rằng cuộc sống của mình đã bước sang một hành trình mới', Nguyên Hà nói.

Ca sĩ thổ lộ cô vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình mang thai bởi trước đó ở tuổi U40 cô nghĩ bản thân khó có con. Nguyên Hà từng tính đến chuyện trữ trứng sau này làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng may mắn em bé đã đến với hai vợ chồng vào đầu năm 2025, giúp tổ ấm của họ trọn vẹn, đủ đầy.

Á hậu Thụy Vân gây bất ngờ khi công bố cô đã đón con gái thứ hai hồi tháng 8, ở tuổi 39.

Hiện người đẹp vẫn giấu kín dung mạo, tên của em bé, đợi con cứng cáp mới khoe khán giả. Sau sinh, Thụy Vân dành hai tháng nghỉ ngơi, chăm chút cho 'tiểu công chúa'. Cô trở lại công việc dẫn chương trình từ cuối tháng 10.