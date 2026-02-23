Kết quả gây sốc

Ngày 22/2 (giờ địa phương), lễ trao Giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh lần thứ 79 (BAFTA 2026) diễn ra tại Royal Festival Hall thuộc Southbank Centre ở London, Anh. Đây là giải thưởng điện ảnh - truyền hình uy tín nhất của Anh, tương đương với Oscar ở Mỹ.

Theo Page Six, lễ trao giải BAFTA 2026 gây khó hiểu vì một số người chiến thắng không nằm trong dự đoán ban đầu, đặc biệt ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.

Robert Aramayo bất ngờ thắng giải nam chính của BAFTA 2026. Ảnh: WireImage.

Trước các đối thủ nặng ký khác là Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan và Jesse Plemons, Robert Aramayo bất ngờ được vinh danh nhờ tác phẩm I Swear.

Trong phim, Robert vào vai người đàn ông trẻ xuất thân bình thường, mắc hội chứng Tourette (rối loạn hệ thần kinh đặc trưng bởi các cử động giật cơ và âm thanh không tự chủ, lặp đi lặp lại). Cuộc đời yên bình của anh bị xoay chuyển khi phải đứng ra làm chứng trong vụ việc liên quan đến bạo lực và công lý. Một lời thề trước tòa kéo theo chuỗi hệ lụy khủng khiếp.

Trong số các giải tiền Oscar lớn, BAFTA và SAG được đánh giá là có tiêu chí gần giống với Oscar nhất. 10/11 người chiến thắng gần đây nhất tại BAFTA đều được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) lựa chọn (ngoại trừ Austin Butler năm 2023).

Tuy nhiên, chủ nhân giải thưởng ở Anh năm nay lại không có tên trong danh sách đề cử Oscar 2026, dự kiến trao giải vào giữa tháng 3. Kể từ Jamie Bell vào năm 2001, đây là lần đầu xảy ra tình huống này. Nguyên nhân do I Swear chưa được phát hành tại Mỹ, hay bất kỳ nơi nào ngoài Vương quốc Anh.

Người vốn được kỳ vọng chiến thắng cao hơn là Timothée Chalamet, với Marty Supreme. Trước đó, chàng thơ nước Pháp hai lần lên sân khấu nhận giải thưởng tương tự tại Quả cầu Vàng và Critics Choice Award. Anh cũng đứng đầu trong danh sách dự đoán kết quả Oscar.

Timothée Chalamet vẫn dẫn đầu trong cuộc đua giành giải Oscar vào tháng 3, nhưng thất bại tại BAFTA cho thấy cơ hội của anh thấp hơn so với dự đoán ban đầu. Ảnh: WireImage.

Vì Robert không được đề cử, Timothée vẫn đang thắng thế trong cuộc đua Oscar. Tuy nhiên, xét việc 25% thành viên AMPAS sống ngoài nước Mỹ - có sự trùng lặp đáng kể với BAFTA, thất bại tối 22/2 cho thấy vị thế của nam diễn viên sinh năm 1995 yếu hơn so với dự đoán trước đây.

Thành viên quốc tế có khả năng nghiêng về Leonardo DiCaprio khi One Battle After Another - bộ phim do anh đóng chính đoạt giải Phim hay nhất của BAFTA 2026, hay Michael B. Jordan của Sinners hoặc Wagner Moura với The Secret Agent.

Bạn trai Kylie Jenner cần sự bảo đảm chắc chắn hơn từ chiến thắng tại giải Nghiệp đoàn Diễn viên (SAG) vào ngày 1/3. Năm 2023, Brendan Fraser (The Whale) vượt qua Butler (Elvis) bằng cách này.

Thế nhưng, Chalamet đã thắng SAG năm 2025 với A Complete Unknown. Chưa từng có người đàn ông nào giành giải này hai năm liên tiếp.

Trong khi One Battle After Another liên tục chiến thắng, Leonardo chưa một lần được xướng tên. Tuy vậy, kết quả BAFTA lại mở ra tia hy vọng của anh. Ảnh: FilmMagic.

Robert Aramayo là diễn viên người Anh, sinh năm 1992. Aramayo bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ và trưởng thành qua nhiều vai trong cả phim truyền hình và điện ảnh quốc tế. Anh được đông đảo khán giả biết đến với vai diễn Eddard “Ned” Stark thời trẻ trong Game of Thrones (2016-2017). Anh cũng tham gia nhiều dự án phim khác như series tâm lý Behind Her Eyes, The King’s Man, The Empty Man, Antebellum…