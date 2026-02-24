'Chị Bờ Vai' là ai mà khiến dân mạng rần rần?

Chị Bờ Vai là biệt danh của Hải Linh - nhân vật do LyLy đảm nhận trong phim Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành.

Trong phim, Hải Linh là host của talkshow “Chị Bờ Vai”, nơi khách mời có thể giấu danh tính, thậm chí thay đổi giọng nói để chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Cô là người lắng nghe, đồng hành và trở thành điểm tựa tinh thần cho họ.

Nhân vật Hải Linh có tâm lý khá phức tạp. Trước ống kính, Hải Linh điềm tĩnh, bản lĩnh, luôn làm chủ tình huống. Nhưng sau ánh đèn trường quay, nhân vật này lại mang đời sống nội tâm nhiều lớp, đặc biệt khi niềm tin trong hôn nhân dần bị thử thách.

Chính sự đối lập ấy tạo nên chiều sâu cho vai diễn: một người phụ nữ cố giữ hình ảnh vững vàng trước công chúng, trong khi bên trong là những dao động âm thầm. Diễn biến tâm lý phức tạp, nhiều cung bậc cảm xúc khiến vai Hải Linh trở thành thử thách không nhỏ với “diễn viên tay ngang” là Lyly.

Để hóa thân thành “Chị Bờ Vai”, LyLy cho biết cô dành nhiều tháng chuẩn bị trước khi bấm máy. Nữ ca sĩ tham gia các khóa đào tạo diễn xuất, rèn luyện kỹ thuật thoại và học cách xây dựng chiều sâu nội tâm nhân vật. Quá trình này giúp cô nắm rõ đường dây tâm lý, tránh lối thể hiện hời hợt khi bước vào lĩnh vực mới.

LyLy xuất hiện trong phim với mái tóc ngắn và phong cách thời trang cá tính

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, LyLy gây bất ngờ khi thể hiện khá tròn vai. Cách cô giữ nhịp cảm xúc tương đối ổn định, tiết chế vừa phải, đặc biệt ở những phân đoạn đối thoại căng thẳng với Thế Phong (Vĩnh Đam thủ vai). LyLy cũng xuất hiện trong phim với mái tóc ngắn và phong cách thời trang cá tính, mang đến hình ảnh mới mẻ, phá cách hơn.

Sinh năm 1996, LyLy được biết đến rộng rãi sau cuộc thi Sing My Song năm 2018. Trước khi bén duyên điện ảnh, cô có nhiều năm hoạt động bền bỉ trong âm nhạc, được đánh giá cao ở khả năng sáng tác và giọng hát ngọt ngào.

LyLy đứng sau loạt ca khúc được yêu thích như “24h”, “Không sao mà em đây rồi” (Suni Hạ Linh), “Missing You”, “Anh nhà ở đâu thế”, “Sao anh chưa về nhà”, “Đen đá không đường” (AMEE)… Cô cũng từng thử sức ở nhiều sân chơi như The Next Stage, Our Song Vietnam và gần đây là Em xinh say hi. Tuy dừng chân khá sớm tại “Em xinh say hi 2025”, sự xuất hiện của LyLy vẫn để lại nhiều tiếc nuối, với không ít ý kiến cho rằng cô còn khá an toàn.

Ngoài đời, nữ ca sĩ thường gây chú ý khi trình diễn với các trang phục hở eo, ôm sát, tôn vóc dáng săn chắc.

Cô từng tiết lộ vòng eo 55cm – con số khiến nhiều khán giả đặt biệt danh cho LyLy là “ca sĩ có vòng eo siêu thực”. Nữ ca sĩ cho biết cô duy trì hình thể bằng chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ưu tiên rau củ quả, kết hợp tập luyện với tạ nặng để siết cơ và tạo đường cong.