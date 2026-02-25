Nghệ sĩ Ưu tú tuổi Ngọ từng có trong tay hơn 1.000 cây vàng, thay 30 chiếc xe hơi

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, anh sinh năm 1966 tại TPHCM trong một gia đình có 4 anh em.

Cơ duyên gắn bó với cải lương đến với nam nghệ sĩ một cách khá tình cờ. Năm 12 tuổi, do sống gần nhà Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương, cậu bé Kim Long khi ấy mỗi ngày đều nghe tiếng ca vọng ra từ nhà người nghệ sĩ. Sự tiếp xúc tự nhiên và bền bỉ ấy, cùng tình bạn thân thiết với em ruột của Minh Vương, đã khiến tình yêu cải lương dần thấm vào anh lúc nào không hay. Chính người em này cũng là người thầy đầu tiên, đặt những nền móng ban đầu cho con đường nghệ thuật sau này của anh.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long nổi tiếng với loạt vở diễn ăn khách. (Ảnh: TLP)

Ở thời kỳ đỉnh cao, anh tham gia hàng loạt vở diễn ăn khách như Y Ban và nàng tiên, Nàng tiên Mẫu Đơn, Phụng Nghi Đình… Không chỉ thành công trên sân khấu, Kim Tử Long còn tạo dấu ấn qua những ca khúc nhạc Hoa lời Việt gắn liền với thương hiệu Mưa bụi – dòng sản phẩm âm nhạc từng “làm mưa làm gió” một thời.

Bên cạnh sự ghi nhận của công chúng, anh cũng gặt hái nhiều giải thưởng đáng chú ý: Huy chương Vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, Giải Mai Vàng năm 2003, danh hiệu Gương mặt nghệ sĩ tài hoa năm 2000. Năm 1994, anh cùng nghệ sĩ Ngọc Huyền được bình chọn là Đôi diễn viên được yêu thích nhất, ghi dấu một giai đoạn phối hợp ăn ý trên sân khấu.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, đầu những năm 2000, Kim Tử Long còn "mát tay" ở lĩnh vực bất động sản. Tại chương trình Sao nối ngôi, anh từng chia sẻ có thời điểm sở hữu tới 1.000 cây vàng nhờ tích lũy từ cát-xê và hoạt động mua bán nhà đất. Nam nghệ sĩ cho biết anh mua một căn nhà 110 cây vàng rồi bán lại 150 cây chỉ sau thời gian ngắn, từ đó “vô tình” bén duyên với nghề môi giới.

Ngoài ra, Kim Tử Long cũng nổi tiếng về việc chơi xe. Anh đã từng thay đến 30 chiếc xe hơi của những thương hiệu xe nổi tiếng.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long trải qua 3 cuộc hôn nhân. (Ảnh: NSX)

Đời sống riêng tư của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long trải qua không ít thăng trầm. Cuộc hôn nhân đầu của anh sớm kết thúc. Sau khi ly hôn, vợ cũ sang nước ngoài sinh sống và từng trở về Việt Nam dự đám cưới con gái năm 2017.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai với Cẩm Tú - em gái danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, anh có thêm hai con chung là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ cách ứng xử văn minh, tôn trọng nhau vì các con.

Hiện tại, nam nghệ sĩ có cuộc sống ổn định bên nghệ sĩ Trinh Trinh – cháu gái của Thanh Tòng. Cả hai đã gắn bó hơn một thập kỷ. Trinh Trinh từng thừa nhận ban đầu gọi anh là “chú” vì khoảng cách tuổi tác, đồng thời e dè trước tiếng “đào hoa” của anh. Tuy nhiên, sự chân thành và cách sống trách nhiệm của Kim Tử Long đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Trong gia đình, Trinh Trinh là người quán xuyến tài chính, còn Kim Tử Long cho rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân không nằm ở tuổi tác mà ở sự đồng điệu và thấu hiểu.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Trinh Trinh và hai người vợ cũ của Kim Tử Long được duy trì cởi mở. Trong chương trình Chuyện cuối tuần, cô từng chia sẻ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng trò chuyện, thậm chí gặp gỡ ăn uống cùng họ để các con luôn nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ cả hai phía.