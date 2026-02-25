Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung lên tiếng chuyện "hết thời" phải đi quay quán ăn

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cho biết mình đã có gần 50 năm gắn bó với sân khấu, đi qua hầu khắp tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. “Từ gốc cây, ngọn cỏ miền xuôi đến miền ngược, tôi đều từng đặt chân tới. Tôi đi bán vé cho Nhà hát của mình. Có thể nói, tuổi trẻ của tôi dành trọn cho sân khấu và cho nhà hát”, anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung hiện đã về hưu. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ nhớ lại quãng thời gian còn giữ cương vị quản lý, khi anh không chỉ biểu diễn mà còn phải lo toan tài chính, đi tìm nguồn tài trợ để duy trì hoạt động cho đơn vị nghệ thuật. “Ngày xưa tôi chỉ cắm đầu lo kiếm tiền cho nhà hát. Đó là trách nhiệm”, anh nói.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã nghỉ hưu, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cho biết anh lựa chọn một nhịp sống khác. Anh dành thời gian đi nhiều nơi, trải nghiệm cảnh đẹp, ẩm thực và gặp gỡ con người ở khắp các vùng miền. Nam nghệ sĩ cũng tham gia quay hình, giới thiệu điểm đến, nhà hàng, khách sạn… như một cách hỗ trợ quảng bá miễn phí cho các đơn vị. Tôi đến đâu ăn cũng trả tiền, không phải "đi xin ăn miễn phí" như một số bạn bình luận. “Tôi làm vì vui, vì muốn giúp đỡ. Không phải đi bán vé hay mưu cầu danh lợi nữa”, anh bộc bạch.

Trước những lời bàn tán cho rằng mình “hết thời”, nghệ sĩ khẳng định: “Tôi chỉ hết thời phải lo toan vất vả, chứ không hết duyên, hết vui hay hết sức sống”.

Anh cho biết, sau nhiều năm làm nghề, điều anh trân trọng nhất hiện nay là được sống thong thả, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và tận hưởng những điều giản dị. Với anh, giá trị con người không nằm ở hào quang hay vị trí, mà ở việc mỗi ngày vẫn tìm thấy niềm vui sống.

Gửi lời nhắn tới khán giả trẻ, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cho rằng thanh xuân đáng giá nhất khi được sống tích cực và giữ nụ cười trên môi. “Nụ cười với tôi chưa bao giờ nghỉ hưu”, anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú là con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và cuộc sống sau khi thôi làm Giám đốc

Là con trai Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung sinh năm 1961. Trải qua nhiều năm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, hiện tại Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đã về hưu. Anh có bạn gái là một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ và bạn gái không kết hôn. Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung nói: "Nói chung là "tự do muôn năm". Không kết hôn, không lấy nhau, hai chúng tôi đều thống nhất như vậy".

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là con trai Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cũng xác định rõ sau này sẽ vào viện dưỡng lão sinh sống. "Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng".

Chia sẻ về tình hình sức khỏe vào thời điểm năm 2024, nam nghệ sĩ nói với PV Dân Việt: "Sức khỏe hiện giờ tôi thấy tốt hơn khi chưa về hưu. Vì khi đó tôi lo nghĩ nhiều, ăn ngủ không điều độ. Áp lực vì phải lo công việc kiếm hợp đồng cho Nhà hát, anh em nên tôi không có thời gian tập thể thao. Còn bây giờ tôi tập thể thao đều, ăn uống điều độ nên không có bệnh gì, các vấn đề như tiểu đường, tim mạch, huyết áp đều kiểm soát được”.

Hồi tháng 4/2025, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung bất ngờ cho biết, anh nhập viện để phẫu thuật u. Anh tiết lộ mình có vài cái u mỡ, dù chỉ là u lành nhưng vẫn đi mổ cho “đẹp” tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.