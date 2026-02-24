Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản

Hồ Ngọc Hà khoe dáng thon gọn với đồ bó; vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim du xuân Nhật Bản; khoảnh khắc nhà Sơn Tùng M-TP đoàn tụ hot trở lại.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 1

Mẹ ba con Hồ Ngọc Hà khoe vóc dáng nuột nà với trang phục bó sát khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại núi tuyết ở Nhật Bản.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 2

Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim - Ruby Nguyễn - và thiếu gia Phan Hoàng rủ nhau đi Nhật du xuân.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 3

Lê Phương nhận hàng chục nghìn lượt "thích" khi đăng khoảnh khắc đứng trước bàn thờ Quý Bình ngày giỗ đầu của nam diễn viên quá cố.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 4

Đặng Thu Thảo được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng khi khoe ảnh học gói bánh chưng tại nhà Hà Kiều Anh trước Tết Bính Ngọ.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 5

Khoảnh khắc anh em Sơn Tùng M-TP và MONO quây quần đón Tết bên bố mẹ cách đây nhiều năm được chú ý trở lại, trở thành chủ đề hot trên nhiều nhóm bàn luận về showbiz.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 6

Vợ chồng ca nương Kiều Anh tình tứ khi đưa con sang Nhật trượt tuyết.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 7

Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn người đẹp nhà Miss Universe hội ngộ ngày đầu năm.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 8

Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' khoe vẻ gợi cảm với đầm trễ vai, cắt khoét.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 9

Khánh Thi được nhiều người khen trẻ trung khi khoe tấm ảnh ông xã Phan Hiển chụp cho trong chuyến du xuân Đà Lạt hôm mùng Bảy.

Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản - 10

Trizzie Phương Trinh tranh thủ cuối tuần đưa các con về chúc Tết mẹ chồng cũ ở Mỹ. Sau khi ly hôn ca sĩ Bằng Kiều, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng cũ và thường xuyên đưa các con về thăm bà.

23/02/2026 22:43 PM (GMT+7)
