Ảnh sao 24/2: Hồ Ngọc Hà khoe dáng nuột nà dưới chân núi tuyết Nhật Bản

Mẹ ba con Hồ Ngọc Hà khoe vóc dáng nuột nà với trang phục bó sát khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại núi tuyết ở Nhật Bản.

Vợ chồng tiểu thư gia tộc Sơn Kim - Ruby Nguyễn - và thiếu gia Phan Hoàng rủ nhau đi Nhật du xuân.

Lê Phương nhận hàng chục nghìn lượt "thích" khi đăng khoảnh khắc đứng trước bàn thờ Quý Bình ngày giỗ đầu của nam diễn viên quá cố.

Đặng Thu Thảo được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng khi khoe ảnh học gói bánh chưng tại nhà Hà Kiều Anh trước Tết Bính Ngọ.

Khoảnh khắc anh em Sơn Tùng M-TP và MONO quây quần đón Tết bên bố mẹ cách đây nhiều năm được chú ý trở lại, trở thành chủ đề hot trên nhiều nhóm bàn luận về showbiz.

Vợ chồng ca nương Kiều Anh tình tứ khi đưa con sang Nhật trượt tuyết.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng dàn người đẹp nhà Miss Universe hội ngộ ngày đầu năm.

Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' khoe vẻ gợi cảm với đầm trễ vai, cắt khoét.

Khánh Thi được nhiều người khen trẻ trung khi khoe tấm ảnh ông xã Phan Hiển chụp cho trong chuyến du xuân Đà Lạt hôm mùng Bảy.

Trizzie Phương Trinh tranh thủ cuối tuần đưa các con về chúc Tết mẹ chồng cũ ở Mỹ. Sau khi ly hôn ca sĩ Bằng Kiều, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng cũ và thường xuyên đưa các con về thăm bà.