Khối tài sản kếch xù của Taylor Swift và Travis Kelce trước đám cưới

Khi "đám cưới thế kỷ" của cặp sao quyền lực bậc nhất làng giải trí và thể thao Mỹ với hơn 1.000 khách mời sắp diễn ra, công chúng không chỉ quan tâm đến chuyện tình của họ mà còn tò mò về khối tài sản khổng lồ mà cả hai đang nắm giữ.

Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Instagram

Theo Forbes, Taylor Swift hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, đưa cô vào nhóm nghệ sĩ giàu nhất thế giới.

Phần lớn tài sản của nữ ca sĩ đến từ sự nghiệp âm nhạc. Taylor hiện sở hữu toàn bộ bản quyền và quyền khai thác các bản ghi gốc trong danh mục âm nhạc có giá trị rất lớn. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 125 triệu USD, gồm nhiều dinh thự cao cấp, trong đó có biệt thự tại Rhode Island - nơi từng được đồn đoán có thể là địa điểm tổ chức hôn lễ.

Khối tài sản của Taylor tăng vọt trong ba năm qua nhờ doanh thu từ âm nhạc và đặc biệt là thành công vang dội của chuyến lưu diễn The Eras Tour, với khoảng 2 tỷ USD tiền bán vé cùng hàng trăm triệu USD doanh thu từ hàng lưu niệm.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Travis Kelce được cho là sở hữu tài sản từ 70 đến 90 triệu USD. Ngoài sự nghiệp bóng bầu dục, cầu thủ 36 tuổi còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giải trí với các dự án diễn xuất và đồng dẫn podcast New Heights cùng anh trai.

Podcast này được cho là đã ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với nền tảng Wondery thuộc Amazon, mang lại nguồn thu đáng kể và góp phần mở rộng đế chế kinh doanh của ngôi sao NFL.

Taylor Swift là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới, còn Travis Kelce nhiều năm liền nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất NFL. Thành công trong lĩnh vực riêng giúp cả hai xây dựng khối tài sản đáng mơ ước trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bên cạnh giá trị tài sản, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến việc cặp sao có ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi về chung nhà hay không.

Đại diện quản lý tài chính của Taylor Swift từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng gần như chắc chắn cặp sao đã chuẩn bị một thỏa thuận tiền hôn nhân nhằm bảo vệ tài sản riêng lẫn thông tin đời tư trong trường hợp ly hôn.

"Vì cả hai đều là người nổi tiếng, một bản prenup có thể giúp đảm bảo sự riêng tư khi hôn nhân tan vỡ, chẳng hạn như ngăn chặn những phát ngôn tiêu cực trên mạng xã hội hoặc trong các cuộc phỏng vấn", luật sư gia đình Monica Mazzei bình luận trên Fox News.

Luật sư chuyên về hôn nhân và gia đình Jacqueline Newman nhận định rằng với khối tài sản đồ sộ của cả hai, việc ký thỏa thuận tiền hôn nhân gần như là điều tất yếu. Chuyên gia cho rằng các êkíp pháp lý nhiều khả năng đã hoàn tất mọi thủ tục từ trước khi Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift.

Travis Kelce và Taylor Swift đính hôn vào tháng 8 năm ngoái sau hai năm hẹn hò. Cặp sao sẽ tổ chức đám cưới xa hoa vào ngày 3/7 (theo giờ địa phương) tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York. Trước lễ cưới, Travis và Taylor đã hào phóng quyên góp 26 triệu USD cho các tổ chức từ thiện trên khắp nước Mỹ.