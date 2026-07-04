Taylor Swift diện đầm cưới Dior trong hôn lễ

Hôm 3/7, Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn tại Madison Square Garden, New York trước sự chứng kiến của khoảng 1.000 thành viên gia đình cùng nhiều bạn bè nổi tiếng, như Ed Sheeran, Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gigi Hadid.

Cặp sao không chọn phù dâu và phù rể theo truyền thống. Em trai của Taylor Swift, Austin Swift, đảm nhận vai trò phù dâu danh dự của cô dâu. Còn anh trai của Travis, Jason Kelce, làm phù rể. Diễn viên Adam Sandler là người chủ trì buổi lễ. Trang phục cưới Haute Couture của cô dâu và chú rể do Christian Dior thực hiện tại xưởng may của nhà mốt ở số 30 Avenue Montaigne, Paris, Pháp. Hai thiết kế do Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson thực hiện dựa trên ý tưởng và sự bàn bạc với cặp sao. Theo People, đây là bộ váy cưới đầu tiên Jonathan Anderson thiết kế cho một người nổi tiếng. Taylor Swift kết hợp trang phục cưới cùng giày Christian Louboutin thiết kế riêng, phối trang sức Cartier và nhẫn đính hôn kim cương kiểu cổ điển, do Kindred Lubeck của Artifex Fine Jewelry thiết kế.

Taylor Swift diện đầm cưới của Nicole + Felicia trong MV "Bet You Think About Me" năm 2021. Theo Pagesix, thiết kế là một trong những trang phục được chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Theo Pagesix, Dior là một trong nhiều nhà mốt cạnh tranh để thiết kế váy cưới cho Taylor Swift. Hollywood Reporter cho biết ca sĩ đã đặt may sáu chiếc váy cho ngày trọng đại và thay nhiều bộ trong suốt lễ cưới. Trước đó, một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail Taylor Swift đã dành nhiều thời gian xem lại những bức ảnh cũ của Elizabeth Taylor khi thực hiện MV cho một ca khúc và bị cuốn hút bởi phong cách của minh tinh Hollywood. Vì vậy, khi bắt đầu nghĩ về váy cưới, cô đã tìm kiếm các thiết kế váy cổ của Elizabeth Taylor trên mạng để tham khảo.

Bảng hiệu bên ngoài nhà thi đấu Madison Square Garden hiển thị dòng chữ "JUST&T MARRIED!" sau khi Taylor Swift và Travis Kelce được công bố chính thức là vợ chồng. Ảnh: AP

Lễ cưới quy tụ hơn 1.000 khách mời gồm nhiều ngôi sao đình đám như siêu mẫu Gigi Hadid và bạn trai - tài tử Bradley Cooper, vợ chồng người mẫu Karlie Kloss, "hoàng tử tình ca" Ed Sheeran và vợ - Cherry Seaborn, ca sĩ Camila Cabello, diễn viên Dakota Johnson, Zoë Kravitz, tài tử Before Sunrise Ethan Hawke, sao Love Actually Hugh Grant, nhạc sĩ Miranda Lambert, rapper Machine Gun Kelly.

Theo truyền thông Mỹ, sự kiện mở cửa đón khách từ lúc 15h30 ngày 3/7. Tất cả tham dự một bữa tiệc cocktail ở tầng sáu của khu phức hợp vào 16h. Hôn lễ được tổ chức tại đấu trường của nhà thi đấu trong một tiếng từ 17h30 đến 18h30, sau đó là thời gian ăn uống, tiệc tùng đến khoảng 2h sáng 4/7.

Đêm trước lễ cưới, vợ chồng Taylor Swift tổ chức tiệc thân mật bên gia đình, bạn bè và cộng tác lâu năm, mời khoảng 100 người. Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, nhà sản xuất Jack Antonoff, Abigail Anderson - bạn thân từ thời đi học của ca sĩ, và nhà thiết kế Ashley Avignone đã tới dự. Một số đối tác thân cận cặp sao như Tree Paine - chuyên gia truyền thông kỳ cựu của Swift, Amanda Santa - quản lý của Travis Kelce - cũng có mặt. Theo Page Six, đôi uyên ương tặng mỗi khách mời một hộp quà khắc tên viết tắt của cả hai. Một nguồn tin cho biết bên trong là ly uống rượu sâm panh lớn nạm kim cương.

Taylor Swift và Travis Kelce trong chuyến đi chơi vào mùa hè năm 2025. Ảnh: Instagram Travis Kelce

Đến nay, phía Taylor Swift và Travis Kelce chưa công bố ảnh cưới, thông tin về quá trình chuẩn bị hôn lễ. Các khách mời cũng không chia sẻ hình trong đám cưới, trừ một số người như Selena Gomez, Camila Cabello và giọng ca trẻ Sombr quay video khoe trang phục dự tiệc. Trước đó, một số trang tin cho biết cặp sao yêu cầu khách ký thỏa thuận bảo mật điện tử. Tuy nhiên, Page Six cho biết cả hai không áp dụng cách này với gia đình và hội bạn thân.

Từ đầu tuần, các nhân viên bắt đầu trang hoàng không gian cưới, vận chuyển nhiều thiết bị, nguyên liệu nấu ăn vào trong tòa nhà. Một số nguồn tin của People cho biết cặp sao "biến đổi" Madison Square Garden, nhận xét chưa bao giờ thấy nhà thi đấu trông khác biệt đến thế. Trên CNN, vài chuyên gia tổ chức tiệc cưới cho rằng cặp sao có chi từ 10 triệu USD đến 20 triệu USD cho lễ cưới.

Trước ngày trọng đại, đại diện Taylor Swift cho biết vợ chồng cô quyên góp 26 triệu USD (hơn 680 tỷ đồng) cho nhiều cơ sở từ thiện trong tuần qua, bao gồm Feeding America (Tổ chức cung cấp lương thực Mỹ), ASPCA (Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật Mỹ) và Thư viện Imagination của danh ca Dolly Parton.

Taylor Swift, 37 tuổi, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, hiện là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới, nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá. Hiện khối tài sản của cô là hai tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ). Trước Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Cả hai hẹn hò từ năm 2023 sau khi Kelce thu hút chú ý của ca sĩ tại concert The Eras Tour ở thành phố Kansas, Mỹ, hồi tháng 7/2023. Họ kín đáo tìm hiểu nhau và công khai mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm. Tháng 8/2025, cặp sao gây sốt khi thông báo đính hôn. Hôm 26/3, Taylor Swift gây bất ngờ khi đưa chồng sắp cưới đến lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026, lần đầu cùng anh dự sự kiện âm nhạc.