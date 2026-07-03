Mối quan hệ Miu Lê và Tăng Nhật Tuệ hơn 10 năm trước

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, bắt giữ 48 đối tượng, trong đó có Lê Duy Linh (40 tuổi, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy của Tăng Nhật Tuệ đã gây chấn động mạnh trong làng giải trí Việt.

Ngay sau đó, cư dân mạng nhanh chóng "đào" lại loạt hình ảnh và những lần hợp tác giữa Tăng Nhật Tuệ với Miu Lê. Điều khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối là sau nhiều năm đồng hành trong nghệ thuật, cả hai hiện đều vướng vòng lao lý vì những vụ việc liên quan đến chất cấm.

Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê.

Những năm giữa thập niên 2000, Tăng Nhật Tuệ được đông đảo khán giả biết đến khi liên tục góp mặt tại chương trình "Bài hát Việt" với các sáng tác như: Đen và trắng, Đồng thoại và Phố thị. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tên tuổi của anh được giới chuyên môn và công chúng chú ý.

Không chỉ sáng tác, anh còn tham gia sản xuất âm nhạc, diễn xuất và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trẻ. Trong số đó, Miu Lê là cái tên gắn bó với nam nhạc sĩ qua nhiều dự án.

Năm 2012, khi Miu Lê đang từng bước khẳng định tên tuổi trên con đường ca hát, Tăng Nhật Tuệ đã nhận lời đóng nam chính trong MV "I Love You" của nữ ca sĩ. Thời điểm ấy, Miu Lê từng chia sẻ việc mời Tăng Nhật Tuệ tham gia không hề khó khăn bởi cả hai vốn là đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên làm việc cùng nhau. Nữ ca sĩ còn nói thêm: "Miu đã có dịp làm việc cùng ca sĩ Tăng Nhật Tuệ. Anh Tuệ là một người rất hài hước và lắm trò. Thể nào lần này cũng sẽ được cười lăn lộn với anh Tuệ cho xem".

Tăng Nhật Tuệ từng sáng tác và đóng chính trong MV "I Love You" của Miu Lê.

Tăng Nhật Tuệ còn là người đứng sau một số sản phẩm âm nhạc của Miu Lê.

Không chỉ xuất hiện trong MV, Tăng Nhật Tuệ còn là người đứng sau một số sản phẩm âm nhạc của Miu Lê. Điển hình như năm 2013, Miu Lê phát hành ca khúc "Yêu anh" do Tăng Nhật Tuệ sáng tác. Cô mời Chi Dân làm nam chính trong MV của mình.

Trong chương trình "Giọng ải giọng ai" có Miu Lê là nhân vật chính, nữ ca sĩ tiếp tục mời Tăng Nhật Tuệ tham gia ở hàng ghế khách mời. Tại đây, nữ ca sĩ còn hài hước nói rằng sẽ "từ mặt" Tăng Nhật Tuệ nếu anh không nhận ra giọng hát của mình. Đằng sau câu nói đùa ấy có thể thấy Tăng Nhật Tuệ là người hiểu rất rõ giọng hát cũng như khả năng chuyên môn của cô.

Suốt nhiều năm, Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê luôn được xem là những cộng sự thân thiết. Thế nhưng, điều khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối là giờ đây, cả hai đều bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm. Trước Tăng Nhật Tuệ, hồi tháng 5, Miu Lê cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một vụ án khác.