Taylor Swift được cho là không mời nhiều bạn thân cũ dự đám cưới

Theo Daily Mail, Taylor Swift đã dành nhiều thời gian cân nhắc danh sách khách mời cho hôn lễ với vị hôn phu Travis Kelce. Một nguồn tin nói: "Taylor mong những người góp mặt trong hôn lễ đều là những người đã đồng hành cùng cô trong chặng đường dài và sẽ tiếp tục gắn bó trong tương lai".

Người được nhắc đến nhiều nhất là Karlie Kloss. Taylor và siêu mẫu Mỹ từng là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng nhất làng giải trí giai đoạn 2013-2018. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch và chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội.

Taylor Swift và Karlie Kloss. Ảnh: Instagram Karlie Kloss

Tuy nhiên, tình bạn được cho là bắt đầu rạn nứt sau đám cưới của Karlie với doanh nhân Joshua Kushner năm 2018. Khi đó, Taylor không có mặt vì bận lịch trình. Một năm sau, nhà quản lý âm nhạc Scooter Braun - khách mời trong hôn lễ của Karlie - mua lại công ty sở hữu các album đầu tay của Taylor Swift, dẫn đến cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm. Taylor công khai bày tỏ sự phẫn nộ vì không được trao cơ hội mua lại các bản ghi âm gốc của mình, đồng thời cho rằng Braun đã "tước đi thành quả lao động cả đời".

Nguồn tin cho biết thêm, ca sĩ cảm thấy niềm tin giữa cô và Karlie không còn như trước và quyết định giữ khoảng cách.

Blake Lively cũng được cho là khó có mặt trong đám cưới của Taylor. Blake từng là một trong những người bạn thân nhất của ca sĩ trong nhiều năm, thậm chí Taylor còn là mẹ đỡ đầu các con của Blake với tài tử Ryan Reynolds. Tuy nhiên theo Page Six, tình bạn giữa hai người bị ảnh hưởng sau khi Taylor bị kéo vào vụ kiện tụng ồn ào năm ngoái giữa Blake và bạn diễn Justin Baldoni của phim It Ends With Us.

Taylor và Blake Lively năm 2023. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Theo các tài liệu tòa án được công khai, Lively từng nhắc đến Swift như một trong những "con rồng" bảo vệ mình trong quá trình trao đổi với Baldoni về việc sửa kịch bản. Nguồn tin nói điều này khiến Taylor cảm thấy bị "lợi dụng".

Trong một tin nhắn riêng gửi Swift vào tháng 12/2024, Lively thừa nhận cô cảm thấy mình là "một người bạn tệ" vì nhiều tháng chỉ nói về những vấn đề của bản thân. Taylor sau đó trả lời: "Bạn không sai, nhưng chuyện đó cũng không phải vấn đề quá lớn".

Ngoài Karlie Kloss và Blake Lively, vợ chồng diễn viên Miles Teller - Keleigh Sperry cũng được cho là không có tên trong danh sách khách mời. Taylor từng mời cặp sao đóng chính trong MV I Bet You Think About Me năm 2021 do chính Blake Lively đạo diễn. Họ cũng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn.

Taylor Swift trong một buổi đi chơi với vợ chồng Miles Teller, tháng 12/2023. Ảnh: GC

Lần cuối Taylor và vợ chồng tài tử Top Gun: Maverick được nhìn thấy cùng nhau là tại trận Super Bowl năm 2024, khi họ ngồi chung khu vực VIP để cổ vũ Travis Kelce và đội Kansas City Chiefs. Tuy nhiên, kể từ đó, nhóm bạn không còn xuất hiện công khai cùng nhau.

Cuối năm ngoái, khi được hỏi về đám cưới của Taylor, Miles Teller trả lời khá dè dặt với tạp chí Parade: "Tôi không biết. Tôi hình dung đó sẽ là một đám cưới rất hoành tráng. Nhưng tôi rất vui cho họ. Tôi cũng quen Travis từ lâu và nghĩ rằng họ đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau".

Theo TMZ, Taylor và Keleigh được cho là dần xa cách vì những khác biệt trong lối sống, dù không ai tiết lộ cụ thể nguyên nhân. Một số bạn chung của cả hai vẫn hy vọng họ có thể hàn gắn trước ngày cưới.

Trong khi một số tình bạn được cho là đã nguội lạnh, những người bạn thân lâu năm như Selena Gomez và Lena Dunham được cho là vẫn nằm trong danh sách khách mời.

Truyền thông Mỹ đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến tổ chức hôn lễ tại New York vào ngày 3/7. Đến nay, cặp sao chưa chính thức xác nhận thông tin về khách mời hay kế hoạch tổ chức đám cưới.