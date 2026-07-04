'Nam thần' Xuân Phúc vào vai trinh sát, vướng chuyện tình tay ba trên phim giờ vàng

Trong phim, Xuân Phúc vào vai đại úy Quang Tuấn, một trinh sát thuộc Phòng An ninh nội địa. Đây là nhân vật có nội tâm phức tạp, phải đối mặt với nhiều thử thách trong công việc cũng như những lựa chọn đầy giằng xé trong chuyện tình cảm.

Nhân dịp bộ phim sắp lên sóng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Xuân Phúc để hiểu rõ hơn về vai diễn đặc biệt này.

Xuân Phúc và vai diễn đặc biệt trong "Trời cao nguyên xanh"

- Sau một thời gian khá dài tạm xa màn ảnh thì từ năm ngoái đến nay, anh đã liên tiếp trở lại với nhiều dự án như "Tử chiến trên không", "Huyền tình dạ trạch" và mới nhất là "Trời cao nguyên xanh". Trong bộ phim này, anh hóa thân thành một trinh sát với diễn biến tâm lý khá phức tạp. Anh có thể chia sẻ thêm về nhân vật Quang Tuấn và điều gì khiến vai diễn này trở nên đặc biệt đối với anh?

- Với tôi, đây là một đề tài rất khó và cũng rất đặc biệt. Bộ phim không chỉ khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh mà còn đi sâu vào cuộc đấu trí với những nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Qua đó, khán giả sẽ có góc nhìn chân thực hơn để hiểu được mức độ tinh vi, liều lĩnh cũng như sự nguy hiểm của các đối tượng này.

Cái khó không nằm ở những pha hành động hay truy bắt tội phạm, mà ở việc thể hiện đúng bản chất của một người chiến sĩ an ninh. Đó là những "cuộc chiến" về tâm lý, cách ứng xử và xây dựng niềm tin với người dân.

Chính sự khác biệt ấy khiến tôi phải đầu tư rất nhiều cho vai diễn, từ việc nghiên cứu tâm lý nhân vật đến cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ, để mỗi chi tiết đều toát lên hình ảnh của một người chiến sĩ an ninh bản lĩnh nhưng gần gũi, nhân văn.

Trước khi chạm ngõ điện ảnh, Xuân Phúc hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Phần lớn bối cảnh của bộ phim được thực hiện tại Gia Lai, đặc biệt là khu vực Pleiku với nhiều cảnh quay trong rừng, suối. Quá trình ghi hình hẳn đã mang đến không ít thử thách cho anh và ê-kíp?

- Có thể nói, khó khăn lớn nhất của đoàn phim là việc di chuyển. Phần lớn các bối cảnh đều nằm sâu trong rừng, ven suối hoặc ở những địa hình khá hiểm trở nên mỗi ngày quay, cả ê-kíp phải vượt quãng đường rất xa để tiếp cận hiện trường.

Việc vận chuyển máy móc, thiết bị và chuẩn bị cho từng cảnh quay đều mất rất nhiều thời gian và công sức. Có những hôm mọi người phải xuất phát từ rất sớm, băng rừng, lội suối mới đến được địa điểm ghi hình. Dù khá vất vả nhưng ai cũng cố gắng hết mình để mang đến những thước phim chân thực và đẹp nhất cho khán giả.

Trong những năm gần đây, anh liên tục được giao đảm nhận các vai chiến sĩ công an, bộ đội. Sau mỗi bộ phim, anh rút ra cho mình những kinh nghiệm gì?

- Tôi cảm thấy rất vinh dự khi có cơ hội hóa thân vào nhiều hình tượng người chiến sĩ ở các lực lượng khác nhau. Tôi từng vào vai trinh sát, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, bộ đội... Gần đây nhất là vai cơ trưởng trong "Tử chiến trên không" và hiện tại là đại úy Quang Tuấn, trinh sát Phòng An ninh nội địa trong "Trời cao nguyên xanh".

Mỗi vai diễn đều mang đến những thử thách rất riêng. Nếu như "Tử chiến trên không" đòi hỏi áp lực khi tái hiện môi trường làm việc đặc thù trên bầu trời, thì "Trời cao nguyên xanh" lại yêu cầu tôi thể hiện chiều sâu tâm lý của một người chiến sĩ hoạt động trên mặt đất, thường xuyên đối mặt với những tình huống căng thẳng, nguy hiểm.

Mỗi môi trường, mỗi nhân vật đều có những cái khó riêng và buộc tôi phải không ngừng học hỏi, tìm tòi để thể hiện chân thực nhất.

Và điều khiến tôi hạnh phúc nhất sau mỗi dự án là được làm việc với những đạo diễn giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Mỗi người đều mang đến cho tôi những bài học quý giá, giúp tôi trưởng thành hơn trong diễn xuất và có thêm động lực để theo đuổi nghề.

Dàn diễn viên phim "Trời cao nguyên xanh" tại buổi họp báo

Xuân Phúc vướng vào mối tình tay ba trong phim

- Trong "Trời cao nguyên xanh", anh và diễn viên Ngọc Anh vào vai người yêu của nhau. Trước khi bấm máy, hai người có dành thời gian trò chuyện hay tìm hiểu nhau để tạo sự ăn ý trong diễn xuất?

- Đây là lần đầu tiên tôi và Ngọc Anh có dịp hợp tác. Tôi cũng đã biết đến Ngọc Anh qua một số dự án, đặc biệt là "Phố trong làng" nên phần nào hình dung được phong cách diễn xuất của bạn diễn.

Trước khi vào phim, tôi "dò la" bạn bè một chút về Ngọc Anh để xem tính cách ngoài đời của cô ấy như thế nào, có phải là người khó tính khi làm việc hay không (Cười).

May mắn là mọi thứ đúng như những gì tôi được nghe. Ngọc Anh rất dễ thương, hòa đồng và chuyên nghiệp. Nhờ vậy, cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu trong quá trình làm việc, giúp những phân cảnh tình cảm trở nên tự nhiên và có cảm xúc hơn.

Trong phim, Ngọc Anh và Xuân Phúc là người yêu của nhau

- Và được biết, trong phim mới này, nhân vật của anh không chỉ có chuyện tình lãng mạn với người yêu mà còn dần nảy sinh sự rung động với Y Liên - cô gái Ê Đê thông minh, xinh đẹp (do Thúy Nga thủ vai). Ngoài đời, anh đã từng rơi vào tình huống "tình tay ba" như nhân vật chưa?

- May mắn là ngoài đời tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, khi nhận vai Quang Tuấn, tôi phải dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu tâm lý nhân vật. Tôi đọc thêm tài liệu, xem nhiều bộ phim và cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của một người đứng giữa những lựa chọn tình cảm để hiểu họ sẽ suy nghĩ, giằng xé và đưa ra quyết định như thế nào.

Là diễn viên, không phải lúc nào mình cũng có trải nghiệm giống nhân vật. Vì thế, điều quan trọng là phải quan sát cuộc sống, tích lũy vốn sống và tưởng tượng thật nhiều để có thể truyền tải cảm xúc một cách chân thực nhất. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được những giằng xé nội tâm của Quang Tuấn khi theo dõi bộ phim.

- Vậy theo anh, khi một người rơi vào "cuộc tình tay ba", tâm lý của họ sẽ diễn biến như thế nào?

- Theo những gì tôi tìm hiểu và quan sát, khi một người rơi vào mối quan hệ tay ba, dù là đàn ông hay phụ nữ thì tâm lý sẽ rất phức tạp. Họ thường phải đối mặt với sự giằng xé giữa cảm xúc, lý trí và trách nhiệm. Đó là một trạng thái không hề dễ chịu.

Điều quan trọng nhất, theo tôi, là mỗi người phải đủ bản lĩnh để đối diện với cảm xúc của mình và biết cách vượt qua những cám dỗ nhất thời. Đồng thời, họ cũng cần xác định đâu mới là giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống.

Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên số một. Những rung động hay xao xuyến bên ngoài, nếu có, đôi khi chỉ là cảm xúc thoáng chốc. Điều quan trọng là mình phải đủ tỉnh táo để không đánh đổi những giá trị bền vững và những người luôn yêu thương, đồng hành cùng mình.

- Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, anh cũng luôn nhắc đến gia đình, vợ con với niềm hạnh phúc, tự hào. Gia đình có nghĩa thế nào với anh?

- Với tôi, vợ con và gia đình luôn là ưu tiên số một. Vợ chồng tôi đã ở bên nhau từ những ngày cả hai còn tay trắng, cùng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách mới có được cuộc sống như hôm nay. Chính vì vậy, tôi luôn trân trọng người bạn đời của mình và những gì cả hai đã cùng nhau vun đắp.

Với Xuân Phúc, vợ con luôn là ưu tiên số 1

Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải xa nhà để đi quay trong thời gian dài. Vì thế, mỗi khi có thời gian nghỉ, tôi luôn muốn dành trọn quỹ thời gian ấy cho gia đình.

Tôi cố gắng san sẻ với vợ mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón con đi học đến chăm sóc con cái. Với tôi, đó không phải là "giúp vợ", mà là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc của một người chồng, người cha.

- Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!

Xuân Phúc sinh năm 1992 tại Hà Nội, anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng là vũ công hip hop trước khi theo đuổi diễn xuất. Xuân Phúc được khán giả biết đến qua các phim truyền hình như Chạm tay vào nỗi nhớ, Trái tim có nắng, Đấu trí và Đi về phía lửa. Với ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên và hình tượng nam tính, anh là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của màn ảnh Việt.

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