Taylor Swift diện đầm ren gợi cảm trong buổi hẹn hò chồng sắp cưới

Ca sĩ Taylor Swift gây chú ý với bộ trang phục đen quyến rũ gồm chân váy ren phối áo lụa trễ vai và áo khoác da Toteme trị giá 4.000 USD. Để hoàn thiện tổng thể sang trọng, cô kết hợp túi Rabanne màu đen khoảng 1.000 USD cùng đôi sandal Celine Ava có giá tương tự.

Taylor Swift và Travis Kelce tại London hôm thứ Sáu. Ảnh: Goff

Ngôi sao 36 tuổi đeo vòng cổ Chanel cổ điển và chiếc nhẫn đính hôn kim cương cỡ lớn, trang điểm nổi bật với màu son đỏ đặc trưng.

Trong khi đó, Travis Kelce, 36 tuổi, chọn phong cách ton sur ton với bộ đồ hai mảnh màu nâu chất liệu bóng, kết hợp giày họa tiết caro và kính râm.

Cặp sao tay trong tay tới nhà hàng của đầu bếp Gordon Ramsay. Ảnh: Goff

Bộ đôi nắm tay nhau khi tới dùng bữa tại nhà hàng Lucky Cat mới khai trương của đầu bếp Gordon Ramsay. Đây là buổi hẹn hò mới nhất của Taylor và Travis trong chuyến đi London tuần này.

Tối trước đó, Taylor Swift và Travis Kelce được nhìn thấy tới nhà hát cùng nữ quay phim người Anh Rina Yang - cộng sự lâu năm của ca sĩ. Hai ngôi sao ra về bằng cửa sau nhà hát sau khi xem vở Romeo & Juliet.

Sau đêm xem kịch, Swift và Kelce tiếp tục xuất hiện tại tiệc sinh nhật tuổi 40 của người mẫu Poppy Delevingne ở khách sạn Bo Tree. Tại đây, họ giao lưu với nhiều nhân vật nổi tiếng của Anh như vợ chồng Công chúa Eugenie, Công chúa Beatrice. Các khách mời khác còn có Công chúa của Hy Lạp và Đan Mạch Maria-Olympia, diễn viên Lily James, người mẫu Alexa Chung, diễn viên Isla Fisher và Nicky Hilton...

Taylor Swift và Travis Kelce khi đi dự tiệc hôm 7/5. Ảnh: Backgrid

Taylor Swift và Travis Kelce hẹn hò từ năm 2023, đính hôn vào tháng 8 năm ngoái. Theo Page Six, đám cưới của cặp sao dự kiến diễn ra ngày 3/7, ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ. Hôn lễ tổ chức tại New York City - nơi Taylor gắn bó nhiều năm và sở hữu penthouse sang trọng cùng nhà phố đắt giá. Dàn phù dâu của ca sĩ được cho là gồm nhiều bạn thân nổi tiếng, trong đó có Selena Gomez và Gigi Hadid.