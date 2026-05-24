Khách mời khó chịu vì một yêu cầu trong đám cưới của Taylor Swift

"Một mình tôi được mời thôi, không được mang theo bạn đồng hành", vị khách giấu tên nói với Daily Mail hôm 22/5. "Tôi phải làm sao đây? Đi một mình thì thật ngượng ngùng".

Taylor và vị hôn phu Travis Kelce sắp kết hôn vào tháng 7. Ảnh: INSTARimages

Vị khách nói rằng cô sẽ không tham dự vì ngại đi một mình, tính hướng nội và không quen nhiều người trong đám cưới đình đám. Người này cũng phàn nàn rằng một số khách mời khác dường như vẫn được phép đưa thêm người tới buổi tiệc, dự kiến diễn ra ngày 3/7 tại New York, Mỹ.

"Tôi biết Selena Gomez sẽ đi cùng chồng là Benny Blanco, nghĩa là cô ấy có suất cộng một. Còn tôi thì không được chỉ vì là phụ nữ độc thân", vị khách nói thêm. "Tôi hiểu địa điểm tổ chức có lẽ chỉ giới hạn số lượng khách, nhưng cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào".

Taylor Swift và Selena Gomez. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Người bạn cũng cho biết hiện địa điểm tổ chức lễ cưới vẫn được cặp sao giấu kín, các khách mời chỉ biết vào buổi sáng hôm đó. "Tôi cũng hiểu thôi, cô ấy không muốn mọi người biết nơi tổ chức đám cưới cho tới phút cuối để đảm bảo an ninh. Giờ mọi thứ thành trò đoán địa điểm. Ai cũng tò mò không biết lễ cưới sẽ diễn ra ở đâu. Có thể là một khách sạn lớn như Waldorf Astoria New York - nơi có hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào rất tốt", cô đoán.

Người này nói cô vẫn yêu quý Taylor Swift, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với ca sĩ và hiểu lý do cho yêu cầu khắt khe trong hôn lễ. Cô không muốn bị xem là người hay than phiền.

Chia sẻ của vị khách nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ độc giả. Trên trang Star, phần lớn người hâm mộ cho rằng Taylor Swift hạn chế khách mang theo người đi cùng vì khó kiểm soát người lạ, khi hôn lễ dự kiến quy tụ nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, cần đảm bảo nghiêm ngặt về an ninh.

Taylor Swift tại New York vào đầu tháng 5. Ảnh: Backgrid

Đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce chưa phản hồi về thông tin này.

Giọng ca Cruel Summer và ngôi sao của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs, đều 36 tuổi, đang chuẩn bị cho lễ cưới sau gần một năm đính hôn. Theo Page Six, danh sách khách mời toàn sao đã được gửi đi, gồm ca sĩ Selena Gomez, siêu mẫu Gigi Hadid - những người thuộc nhóm phù dâu - cùng Zoe Kravitz và Graham Norton...

Thời gian gần đây, Taylor Swift cũng liên tục xuất hiện với những bộ trang phục trắng mang hơi hướng cô dâu, được cho là cách cô "nhá hàng" cho hôn lễ sắp tới.